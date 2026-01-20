Чернобыльская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения, – МАГАТЭ

Все внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС прервано. Также пострадали линии электропередачи, ведущие к другим АЭС.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, сегодня утром несколько украинских электроподстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали от масштабной военной деятельности. ЧАЭС потеряла все внешнее электроснабжение, а также пострадали линии электропередач к другим АЭС.

"МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить их влияние на ядерную безопасность", — добавил Гросси.

Буквально 17 января в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили о том, что РФ может атаковать подстанции АЭС. По словам разведчиков, в случае отсоединения энергоблоков от единой системы украинцы могут "тотально оказаться без света и тепла". В ГУР объяснили, что Москва рассматривает такие удары, чтобы принудить Киев подписать соглашение с капитуляционными условиями.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая прокомментировала вероятность ударов РФ по подстанциям АЭС. По ее словам, энергетическая стабильность в стране зависит от работы Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, однако она считает "маловероятным" вывод их из строя одновременно.

В свою очередь специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш", комментируя заявления разведки, писал, что россияне действительно могут атаковать такие объекты, если они стремятся добиться полного блэкаута. Однако он хотел верить, что этого не произойдет:

"Я очень надеюсь на то, что у россиян хватит ума не пытаться атаковать атомные электростанции, потому что промах "Искандера" или "Кинжала" может превратиться во второй Чернобыль. Фактически все наши АЭС находятся вблизи либо Беларуси, либо оккупированной территории РФ, и возможная трагедия коснется всех".