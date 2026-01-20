Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього енергопостачання, — МАГАТЕ

Усе зовнішнє енергопостачання Чорнобильської АЕС перервано. Також постраждали лінії електропередачі, що ведуть до інших АЕС.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, сьогодні вранці кілька українських електропідстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності. ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

"МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити їхній вплив на ядерну безпеку", — додав Гроссі.

Буквально 17 січня в Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили про те, що РФ може атакувати підстанції АЕС. За словами розвідників, у разі від'єднання енергоблоків від єдиної системи українці можуть "тотально опинитися без світла і тепла". У ГУР пояснили, що Москва розглядає такі удари, щоб примусити Київ підписати угоду з капітуляційними умовами.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька прокоментувала ймовірність ударів РФ по підстанціях АЕС. За її словами, енергетична стабільність у країні залежить від роботи Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС, однак вона вважає "малоймовірним" виведення їх з ладу одночасно.

Своєю чергою фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш", коментуючи заяви розвідки, писав, що росіяни справді можуть атакувати такі об'єкти, якщо вони прагнуть домогтися повного блекауту. Однак він хотів вірити, що цього не станеться:

"Я дуже сподіваюся на те, що в росіян вистачить розуму не намагатися атакувати атомні електростанції, тому що промах "Іскандера" або "Кинджала" може перетворитися на другий Чорнобиль. Фактично всі наші АЕС розташовані поблизу або Білорусі, або окупованої території РФ, і можлива трагедія торкнеться всіх".