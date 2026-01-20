Блэкаут на ЧАЭС: в Минэнерго рассказали, что со станцией

Утром гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что из-за атаки ВС РФ Чернобыльская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения. Сейчас ситуация на станции под контролем.

Вечером Министерство энергетики Украины подтвердило информацию о том, что в ночь на 20 января 2026 года в результате массированного ракетно-дронового удара были атакованы узлы энергетической инфраструктуры, обеспечивающие питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения.

"Благодаря слаженной работе энергетиков все объекты ДСП "Чернобыльская АЭС", в частности новый безопасный конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, заживлены от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме. Радиационный фон на промышленной площадке и зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция снабжена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак", – заверили в ведомстве.

В Минэнерго также подчеркнули, что на сейчас прямой угрозы для населения и окружающей среды пока нет, а энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме.

Действия российских оккупантов в министерстве назвали "абсолютно недопустимыми".

"Это грубое и циничное нарушение всех основных принципов ядерной и радиационной безопасности. Создавая риски обесточивания объектов ЧАЭС, враг ставит под угрозу безопасность не только Украины, но всего европейского континента", – говорится в заявлении.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже договорились о внеочередной встрече руководящего совета МАГАТЭ для для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему.

В последний раз временное обесточивание на ЧАЭС было зафиксировано после российских обстрелов 1 октября 2025 года. Тогда блэкаут на станции длился около трех часов. Без электроснабжения оказались новый безопасный конфайнмент и хранилище отработанного топлива.

Питание станции удалось восстановить в тот же вечер, радиационный фон не превышал контрольных уровней.

