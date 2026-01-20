Блекаут на ЧАЕС: у Міненерго розповіли, що зі станцією

Уранці гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що через атаку ЗС РФ Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього енергопостачання. Зараз ситуація на станції під контролем.

Увечері Міністерство енергетики України підтвердило інформацію про те, що в ніч на 20 січня 2026 року внаслідок масованого ракетно-дронового удару було атаковано вузли енергетичної інфраструктури, що забезпечують живлення об'єктів Чорнобильської зони відчуження.

"Завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об'єкти ДСП "Чорнобильська АЕС", зокрема новий безпечний конфайнмент і сховища відпрацьованого ядерного палива, від'єднано від Об'єднаної енергосистеми України в штатному режимі. Радіаційний фон на промисловому майданчику та зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Станція забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак", — запевнили у відомстві.

У Міненерго також наголосили, що наразі прямої загрози для населення та довкілля поки що немає, а енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації в посиленому режимі.

Дії російських окупантів у міністерстві назвали "абсолютно неприпустимими".

"Це грубе та цинічне порушення всіх основних принципів ядерної та радіаційної безпеки. Створюючи ризики знеструмлення об'єктів ЧАЕС, ворог ставить під загрозу безпеку не лише України, а й усього європейського континенту", — йдеться в заяві.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль і гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже домовилися про позачергову зустріч керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему.

Востаннє тимчасове знеструмлення на ЧАЕС було зафіксовано після російських обстрілів 1 жовтня 2025 року. Тоді блекаут на станції тривав близько трьох годин. Без електропостачання опинилися новий безпечний конфайнмент і сховище відпрацьованого палива.

Живлення станції вдалося відновити того ж вечора, радіаційний фон не перевищував контрольних рівнів.

