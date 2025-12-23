"Главная угроза": саркофаг ЧАЭС может не выдержать новый удар ВС РФ, — директор станции

Чернобыльская атомная электростанция снова оказалась в зоне повышенного риска из-за возможных повторных российских ударов. Руководство объекта предупреждает, что новая атака может иметь критические последствия для системы защиты разрушенного реактора.

Как сообщает France24, об этом в интервью агентству AFP заявил директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов. По его словам, нынешнее состояние защитных конструкций делает их особенно уязвимыми, а любое новое попадание ракеты или беспилотника, или даже мощный взрыв вблизи станции, может поставить под угрозу целостность внутреннего укрытия.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина неоднократно фиксировала удары по территории Чернобыльской АЭС. Речь идет об объекте, где в 1986 году произошла авария на реакторе, последствия которой до сих пор считаются самыми тяжелыми в истории ядерной энергетики.

Объясняя текущую ситуацию, Тараканов отметил, что в начале этого года один из российских ударов повредил внешнюю защитную оболочку. В результате в конструкции образовалось отверстие, после чего Международное агентство по атомной энергии официально предупредило: укрытие потеряло часть своих основных функций безопасности.

Именно из-за этих повреждений, процесс полного восстановления будет длительным и сложным. По предварительным оценкам, на возвращение защитным системам всех необходимых функций понадобится минимум три-четыре года.

В то же время он предостерег, что угроза не ограничивается уже нанесенными повреждениями. В случае повторной атаки, особенно с применением мощных ракетных систем, ситуация может резко ухудшиться. В частности, взрыв ракеты типа "Искандер", даже без прямого попадания, способен вызвать локальные сейсмические колебания.

Такие колебания, по словам Тараканова, могут иметь эффект "мини-землетрясения", который представляет прямую опасность для внутреннего укрытия. В этом случае, подчеркнул он, нет никаких гарантий, что конструкция выдержит нагрузку, а именно это сегодня является главным риском для объекта.

Сейчас разрушенный энергоблок ЧАЭС защищен двумя оболочками. Внутренний сталебетонный саркофаг был возведен в срочном порядке после катастрофы 1986 года, а впоследствии над ним установили современную арочную конструкцию — Новый безопасный конфайнмент, призванный обеспечить долгосрочную изоляцию радиоактивных материалов.

Именно этот внешний защитный контур получил серьезные повреждения в феврале в результате удара российского беспилотника. Тогда пожар в металлической обшивке конструкции существенно ослабил ее защитные свойства и усложнил дальнейшую эксплуатацию. Как следствие, новый безопасный конфайнмент потерял сразу несколько ключевых функций безопасности. Их восстановление потребует не только времени, но и значительных технических и финансовых ресурсов. Вместе с тем, по результатам недавней инспекции, МАГАТЭ сообщило, что несмотря на потерю части функций содержания, несущие конструкции укрытия и системы радиационного мониторинга не получили необратимых повреждений.

"Никто не может гарантировать, что после этого укрытие останется невредимым. В этом главная угроза", — добавил директор станции в интервью AFP.

Кроме того, Тараканов отметил, что радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС остается стабильным и не превышает допустимых норм. Отверстие, образованное в результате попадания дрона, уже временно закрыто защитным экраном. Однако, добавил он, полной герметизации еще не достигнуто: около трехсот меньших отверстий, сделанных во время тушения пожара, до сих пор требуют заделки. Именно устранение этих повреждений является одной из первоочередных задач в рамках восстановительных работ.

Напомним, что международное агентство по атомной энергии заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС потерял свои основные функции обеспечения безопасности, включая способность удерживать опасные выбросы.

Также Фокус писал, что 1 октября в результате удара ВС РФ на Чернобыльской АЭС блэкаут длился более трех часов. Для целенаправленного удара враг применил более 20 БпЛА.