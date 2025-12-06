Саркофаг на Чернобыльской АЭС начал "протекать" после удара российского БПЛА, – МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности, включая способность удерживать опасные выбросы.

На прошлой неделе группа МАГАТЭ завершила комплексную оценку безопасности новой защитной оболочки на Чернобыльской АЭС, которая была серьезно повреждена в результате удара беспилотника в феврале 2025 года. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба международной организации.

По данным специалистов, несмотря на утрату ключевых функций, несущие конструкции и системы мониторинга не получили необратимых повреждений. Уже выполнены первичные ремонтные работы, однако, по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, для обеспечения долгосрочной ядерной безопасности необходима полная реставрация саркофага.

"На крыше были проведены ограниченные временные ремонтные работы, но для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности по-прежнему необходимо своевременное и комплексное восстановление", – заявил генеральный директор Гросси.

Специалисты рекомендует провести дальнейшие восстановительные работы на конструкции саркофага, включая меры по контролю влажности и обновленную программу мониторинга коррозии, а также модернизацию интегрированной автоматической системы мониторинга объекта "Укрытие", построенного над реактором сразу после аварии.

Удар БПЛА по саркофагу ЧАЭС

Саркофаг был создан для предотвращения утечки радиоактивных материалов из разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. 14 февраля ООН сообщила, что объект был поврежден в результате удара дрона с мощной боевой частью.

Напомним, инцидент произошел в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности. В соцсетях распространилось видео удара по саркофагу, а украинская сторона заявила, что ракетно-дроновая атака была нанесена российским БПЛА.

В Москве эти утверждения назвали провокацией. В Госдуме РФ удар по объекту ЧАЭС охарактеризовали как "информационную постановку Киева". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любые обвинения России в ударах по объектам ядерной энергетики являются "провокацией и подтасовкой".

На заявление Пескова относительно удара по ЧАЭС отреагировал руководитель ЦПД при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. Он выложил фотографию, отметив, что это двигатель от российского и назвал спикера Кремля "обычным дураком".