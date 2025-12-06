Саркофаг на Чорнобильській АЕС почав "протікати" після удару російського БПЛА, — МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що новий саркофаг на Чорнобильській АЕС втратив свої основні функції забезпечення безпеки, включно зі здатністю утримувати небезпечні викиди.

Минулого тижня група МАГАТЕ завершила комплексну оцінку безпеки нової захисної оболонки на Чорнобильській АЕС, яку було серйозно пошкоджено внаслідок удару безпілотника в лютому 2025 року. Про це 5 грудня повідомила пресслужба міжнародної організації.

За даними фахівців, попри втрату ключових функцій, несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали незворотних пошкоджень. Уже виконано первинні ремонтні роботи, однак, за словами глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, для забезпечення довгострокової ядерної безпеки необхідна повна реставрація саркофага.

"На даху було проведено обмежені тимчасові ремонтні роботи, але для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки, як і раніше, необхідне своєчасне і комплексне відновлення", — заявив генеральний директор Гроссі.

Відео дня

Фахівці рекомендують провести подальші відновлювальні роботи на конструкції саркофага, включно із заходами з контролю вологості та оновленою програмою моніторингу корозії, а також модернізацією інтегрованої автоматичної системи моніторингу об'єкта "Укриття", збудованого над реактором одразу після аварії.

Удар БПЛА по саркофагу ЧАЕС

Саркофаг був створений для запобігання витоку радіоактивних матеріалів зі зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. 14 лютого ООН повідомила, що об'єкт було пошкоджено внаслідок удару дрона з потужною бойовою частиною.

Нагадаємо, інцидент стався в день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки. У соцмережах поширилося відео удару по саркофагу, а українська сторона заявила, що ракетно-дронова атака була завдана російським БПЛА.

У Москві ці твердження назвали провокацією. У Держдумі РФ удар по об'єкту ЧАЕС охарактеризували як "інформаційну постановку Києва". Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що будь-які звинувачення Росії в ударах по об'єктах ядерної енергетики є "провокацією та підтасовкою".

На заяву Пєскова щодо удару по ЧАЕС відреагував керівник ЦПД при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко. Він виклав фотографію, зазначивши, що це двигун від російського і назвав спікера Кремля "звичайним дурнем".