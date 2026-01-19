Ноль паники: какими могут быть последствия ожидаемой атаки РФ на подстанции украинских АЭС

Следует ли слишком пугаться предупреждения ГУР о возможной воздушной атаке рашистов на подстанции ОСП "Укрэнерго" по выдаче мощностей с АЭС?

В первую очередь обращаю внимание, что террористическая армия РФ уже это осуществляла не раз и не два. Об этом я написал еще 27 августа 2024 г. после очередной подобной атаки. Хотя эта информация по неизвестным причинам была непубличной, но я вычислил по балансу, что действительно случилось.

Какие риски? Базовый сценарий. От 2 до 10 дней снизится генерация АЭС из-за сетевых ограничений. В принципе, защита трансформаторов второго инженерного уровня достаточно надежная — 98% эффективности. Но повреждение ОРУ ПС ОСП требует определенного времени на восстановление.

Еще один риск — серьезная авария реакторов вследствие мгновенной смены режимов.

Из позитива — "Укрэнерго" и НАЭК уже научились превентивно реагировать на вышеуказанные риски, в частности путем заблаговременно сниженной мощности. Так что ничего нового рашисты нам в этих прогнозируемых обстрелах не продемонстрируют, поэтому ноль паники и максимум рационализма.

