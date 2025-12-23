Обстрел энергетики: эксперты объяснили, какая ситуация со светом будет на Рождество и Новый Год

Российские оккупанты в ночь на 23 декабря нанесли массированный ракетно-дроновой удар по украинской энергетике. Из-за атаки в ряде регионов были применены аварийные отключения.

При этом восстановление поврежденной инфраструктуры займет определенное время. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев пояснил, что в ближайшие дни продолжительность отключений будет составлять 3-4 очереди в сутки — то есть украинцы будут иметь до 16 часов без света. Об этом он сказал в комментарии "УНИАН".

При этом до того, как отключения на 3-4 очереди в сутки начали действовать, нужно восстановить работу энергосистемы.

По словам Рябцева, снижение температуры не повлияет существенно на отключение графиков. Возможно, будет добавлено по полчаса отключений в сутки.

Эксперт рассказал, что оккупанты били по подстанциям, которые отвечают за снятие мощности с АЭС, тепловые электростанции.

"Те же самые цели снова: подстанции, которые отвечают за снятие мощности с АЭС, тепловые электрострации. Если посмотреть сообщения мониторинговых каналов, куда что летит, то можно увидеть названия очень знакомых населенных пунктов: Добротвор, Бурштын. Если туда летит, то это, наверное, по соответствующим ТЭС. Если сказано, что Ровенская и Хмельницкая область почти обесточены — это означает, что повреждены подстанции, которые отвечают за снятие мощности с соответствующих АЭС", — пояснил Рябцев.

В частности, об этом свидетельствует снижение мощности энергоблоков АЭС, о котором сообщало "Укрэнерго". Это может привести и к увеличению продолжительности отключений электроэнергии на западе Украины.

В то же время эксперт пояснил, что аварийные отключения были применены превентивно, на время атаки. Поэтому удалось уменьшить нанесенный ущерб.

Также Рябцев спрогнозировал, сколько могут длиться отключения на западе Украины.

"До этого очередей не было, а сейчас, возможно, на неделю вернутся очереди отключений на Западной Украине", — пояснил эксперт.

Будет ли свет на Новый Год и Рождество?

Зато бывший министр энергетики Иван Плачков в интервью "Главкому" рассказал, какая ситуация со светом может быть на Рождество и на Новый Год.

По его словам, рядовые украинцы все равно будут иметь сокращения, отключения и графики однозначно, потому что система еще не сбалансирована. В то же время спрогнозировать точные отключения пока сложно.

Он пояснил, что ситуация слишком динамична: специалисты "Укрэнерго" постоянно определяют ситуацию: утром будет одна, вечером — другая, ночью — третья.

Плачков также рассказал, что будет с ситуацией с энерегетикой на Новый год.

"Энергетики делают все возможное и невозможное для того, чтобы не было хуже. Все зависит от погодных условий и того, будут ли еще удары. И насколько мы сможем защитить энергетическую инфраструктуру. Если будут еще массированные атаки и повреждения линий, подстанций и электростанций, ситуация будет меняться", — рассказал экс-министр энергетики.

Напомним, утром 23 декабря враг массированно атаковал Украину ракетами и "Шахедами". Целью противника была энергетика.

Для атаки россияне применили более 600 дронов, различные виды крылатых ракет, а также аэробаллистические "Кинжалы".