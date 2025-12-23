Комбинированный удар может быть затяжным: враг массированно атакует Украину ракетами и "Шахедами"

Мэр Ивана-Франковска Иван Марцинкив предупреждает о ракетной опасности. Тем временем в Киеве и нескольких областях применены экстренные отключения света.

Свое предупреждение мэр Ивана-Франковска опубликовал в соцсетях. Между тем мониторинговые каналы предупреждают о том, что россияне направили ракеты именно на западные регионы Украины. Фокус собрал все, что известно.

Так авторы мониторингового канала "Николаевский Ванек" предупреждают, что в воздухе уже находится значительное количество ударных дронов, также фиксируется подготовка к пускам крылатых ракет типа "Калибр". С высокой вероятностью целями атаки являются объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры.

Отмечается, что внимание противника сосредоточено на объектах в Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях, а также в Черкасской и Киевской областях. Часть целей может быть новой, часть — теми объектами, по которым удары уже наносились ранее.

"Основная часть ракет пролетает Черкасскую область дальше до Винницкой. То есть, как и в принципе ожидалось, основной удар нацелен именно на западные регионы. Еще раз прошу жителей западных регионов отнестись серьезно к угрозе и не вылезать без надобности", — пишут авторы канала.

Тарас Березовец предупреждает, что осуществлены пуски "Калибров" из акватории Черного и Каспийского морей. В воздухе четыре МИГ-31, вероятны пуски "Кинжалов".

Тем временем в Минэнерго сообщили, что Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", — сказано в сообщении.

Экстренные отключения применены в Киеве и области, также в Черкасской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.

Напомним, под утро 23 декабря российские крылатые ракеты, которые выпустила стратегическая авиация РФ, вошли в воздушное пространство Украины, угрожая всем областям.

Напомним, вечером 22 декабря ВС РФ нанесли дроновой удар по Одессе, в результате чего было повреждено гражданское судно.