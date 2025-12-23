Комбінований удар може бути затяжним: ворог масовано атакує Україну ракетами та "Шахедами"

Мер Івана-Франківська Іван Марцінків попереджає про ракетну небезпеку. Тим часом в Києві та кількох областях застосовані екстрені відключення світла.

Своє попередження мер Івана-Франківська опублікував у соцмережах. Тим часом моніторингові канали попереджають про те що росіяни спрямували ракети саме на західні регіони України. Фокус зібрав все, що відомо.

Так автори моніторингового каналу "Николаевский Ванек" попереджають, що у повітрі вже перебуває значна кількість ударних дронів, також фіксується підготовка до пусків крилатих ракет типу "Калібр". З високою ймовірністю цілями атаки є об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури.

Зазначається, що увага противника зосереджена на об’єктах у Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях, а також у Черкаській і Київській областях. Частина цілей може бути новою, частина — тими об’єктами, по яких удари вже завдавалися раніше.

"Основна частина ракет пролітає Черкащину далі до Вінницької. Тобто, як і в принципі очікувалося, основний удар націлений саме на західні регіони. Ще раз прошу жителів західних регіонів поставитись серйозно до загрози і не вилазити без потреби", - пишуть автори каналу.

Тарас Березовець попереджає, що здійснені пуски "Калібрів" з акваторії Чорного і Каспійського морів. У повітрі чотири МІГ-31, ймовірні пуски "Кинджалів".

Тим часом у Міненерго повідомили, що Росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

"Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано у повідомленні.

Екстрені відключення застосовані в Києві та області, також в Черкаській, Чернігівській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, під ранок 23 грудня російські крилаті ракети, які випустила стратегічна авіація РФ, увійшли до повітряного простору України, загрожуючи усім областям.

Нагадаємо, надвечір 22 грудня ЗС РФ завдали дронового удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено цивільне судно.