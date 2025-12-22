Пошкодили цивільне судно: росіяни знову вдарили по припортовій інфраструктурі Одеси

Надвечір 22 грудня російські окупаційні війська завдали дронового удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено цивільне судно.

Також руйнувань зазнала припортова інфраструктура міста, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні ввечері ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно", — написав Кіпер.

Він уточнив, що над ліквідацією наслідків російської атаки працюють відповідні служби.

"Інформація про постраждалих не надходила", — наголосив Кіпер.

Пост Кіпера Фото: Скриншот

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ ввечері 22 грудня кілька разів попереджали про ворожі "шахеди", які рухались у напрямку Одеси.

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляють про ознаки підготовки РФ до масштабного ракетно-дронового удару по території України в ніч на 23 грудня.

Фокус також писав про те, що, за словами Володимира Зеленського, ЗС РФ планують завдати масований удар по Україні незадовго до українського Різдва.