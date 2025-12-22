"Нічого святого немає": Зеленський розповів, коли може бути наступний удар по Україні

Російські окупанти можуть атакувати Україну, завдавши масованого ракетного-дроновго удару вже в найближчі дні.

Ворог може завдати удар незадовго до українського Різдва. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, приуроченого до Дня працівників дипломатичної служби, передає "Новини Live".

"Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть. Це в їх характері. Бо на Різдво, на наше Різдво зробити якийсь масований удар", — заявив Зеленський.

Він попередив про підвищену загрозу ударів 23-25 грудня.

"Безпосередньо військові повинні звернути увагу. Захищати як можуть. Ну і людям звертати увагу, велику увагу. Тому що ці "товариші" можуть застосувати подібні удари, нічого святого там немає", — заявив Зеленський.

При цьому Зеленський розповів про те, що військовим буде непросто, адже є дефіцит ППО. У той же час Україна працює над цим, і все залежить від технічних можливостей фахівців.

"Але швидко ППО не народжується, на жаль, хочеться ще швидше. Ми близькі до відповідних результатів. Але я не хочу "спамити", хочу, щоб був результат, а потім про це говорити детальніше. Але ми хочемо, щоб війна закінчилася. І ми будемо посилюватися — сильний контракт, над яким ми працюємо щодо пари десятків систем Patriot з американцями", — зазначив президент.

Глава держави нагадав, що 20 років тому у Києві було 200-250 систем С-300. Зараз же, за його словами, Україна має лише невеликий відсоток, і на все це потрібно знайти гроші.

Також Зеленський зазначив, що Україні не вистачає дронів-перехоплювачів, виробники не встигають зробити стільки, скільки нам потрібно. За його словами, це дійсно ефективний спосіб боротися з ворожими БпЛА. У той же час не всі демонструють 100% результат збиття.

Нагадаємо, що в ніч на 22 грудня росіяни вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився зокрема Білгород-Дністровський.

Крім того, під атакою був і Кривий Ріг. Через шахедний удар зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я – ветеран". Також значних пошкоджень зазнав головний ЦНАП "Віза"