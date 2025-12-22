Росіяни атакували Одещину "Шахедами": у мережі повідомляють про перебої зі світлом

У ніч на 22 грудня росіяни вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками. Цієї ночі під ударом опинився зокрема Білгород-Дністровський.

На тлі атаки на Одещині пролунала серія вибухів, після чого місцеві медіа повідомили про перебої зі світлом, а також з водопостачанням. Фокус зібрав усе, що відомо про нічний обстріл регіону.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 03:00 години. Повітряні сили попередили про рух ударних дронів курсом на Одесу. Моніторингові канали повідомляли про рух близько десяти "Шахедів" курсом на місто.

Згодом моніторингові пабліки та Повітряні сили уточнили, що близько восьми дронів взяли курс на Білгород-Дністровський.

Близько 03:30 на Одещині та у низці інших областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Криму. Однак радари не фіксували ворожих цілей під час тривоги.

Одеські канали повідомили згодом, що після вибухів у районі Білгород-Дністровського виникли перебої з електропостачанням. Також у мережі пишуть про проблеми з водопостачанням у місті.

Офіційної інформації про наслідки чергової російської атаки на Одещину на момент публікації не надходило.

Варто зазначити, що також уночі ворог атакував Кривий Ріг дронами: у місцевих каналах повідомили про вибухи у місті. Про наслідки обстрілу не повідомлялося.

Нагадаємо, уночі 22 грудня у Житомирській області оголосили радіаційну небезпеку під час повітряної тривоги.

21 грудня перший заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що рух на трасі Одеса — Рені відновили.