На Житомирщині під час повітряної тривоги оголосили радіаційну небезпеку: що відомо

У ніч на 22 грудня у Житомирській області під час повітряної тривоги пролунала сирена про радіаційну загрозу.

У цей час росіяни атакували Україну ударними дронами: БпЛА зокрема було зафіксовано на Житомирщині. Про загрозу для регіону попереджали Повітряні сили.

Попередження про радіаційну загрозу оголосили для Житомирського району Житомирської області, як свідчать дані онлайн-мапи повітряних тривог в Україні. Сирена про небезпеку пролунала об 00:54 години, а через хвилину, об 00:55, було оголошено відбій радіаційної загрози.

Скриншот | попередження про радіаційну небезпеку на Житомирщині

Перед цим моніторингові канали писали про один ворожий "Шахед" у Житомирській області, у районі міста Коростень.

Офіційно влада наразі не коментувала попередження. Ймовірно, його оголосили випадково.

Варто зауважити, що раніше вже траплялися помилкові оголошення про радіаційну небезпеку. Так, 11 грудня під час нічної атаки таке попередження дали на Полтавщині, однак швидко скасували: влада про радіаційні загрози не повідомляла.

Атака "Шахедів" у ніч на 22 грудня

У ніч на 22 грудня росіяни запустили по Україні ударні "Шахеди". Як писали Повітряні сили, ворожі дрони фіксувалися у Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Житомирській областях, а також в акваторії Чорного моря.

Станом на 01:00 годину військові фіксували російський БпЛА у районі Київського водосховища, що тримав західний курс.

Офіційної інформації про наслідки атаки на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 19 грудня росіяни атакували портову інфраструктуру в Одеській області: влада повідомила про велику кількість жертв та постраждалих через обстріл.

Також через атаку росіян 19 грудня частина Одеси залишилася без світла, води та тепла.