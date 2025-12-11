Україну атакують "Шахеди": у повітрі десятки БпЛА, на Полтавщині оголосили радіаційну небезпеку

У ніч на 11 грудня росіяни запустили по Україні десятки ударних дронів типу "Шахед": тривогу оголосили у низці областей, вибухи пролунали на Полтавщині, де повідомили про радіаційну небезпеку.

Повітряну тривогу через ворожі "Шахеди" цієї ночі оголосили у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях. Фокус зібрав усе, що відомо про нічний обстріл росіян.

Вибухи через атаку дронів пролунали зокрема на Полтавщині, у Кременчуці. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку міста.

За даними моніторингових каналів, станом на 01:35 годину у повітрі над Україною було зафіксовано щонайменше 45 ворожих ударних безпілотників. Найбільше — над Полтавщиною, Кіровоградщиною та Дніпропетровщиною.

Моніторингові канали | попередження про рух "Шахедів"

Станом на 01:39 годину, як попереджають Повітряні сили, ворожі дрони зафіксовано:

на півдні Миколаївської області курсом на Одеську;

на півночі Дніпропетровської області курсом на Полтавщину та Кіровоградщину;

у Кіровоградській області курсом на Полтавщину.

Окрім "Шахедів", уночі також було оголошено тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Росіяни спрямували ракети на місто Кременчук у Полтавській області: кореспондент Фокусу повідомив про вибухи.

На Полтавщині оголосили радіаційну небезпеку під час нічної атаки: що відомо

Під час нічної атаки у Миргородському районі Полтавської області також попередили про радіаційну небезпеку, про що свідчать дані мапи повітряних тривог. Однак менш ніж через хвилину оголосили відбій загрози.

Ймовірно, попередження про радіаційну небезпеку на Полтавщині дали випадково. Місцева влада на момент публікації не коментувала цього.

На момент публікації даних щодо наслідків атаки "Шахедів" та балістики не надходило. У регіонах триває повітряна тривога через загрозу дронів.

Нагадаємо, у ніч на 10 грудня росіяни масовано атакували Одеську область "Шахедами": під ударом опинилося місто Ананьїв.

Також 9 грудня у Міненерго повідомили, що росіяни атакували газову інфраструктуру України, через що зафіксовані руйнування на об'єктах.