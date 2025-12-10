Десятки "Шахедів": росіяни масовано атакували Одещину безпілотниками

У ніч на 10 грудня росіяни масовано запустили ударні безпілотники по Одеській області: у регіоні пролунала серія вибухів, активно працювали сили протиповітряної оборони.

Ворог спрямував на Одеську область щонайменше 30 ударних безпілотників, стверджують моніторингові канали. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку на регіон.

Повітряну тривогу в області було оголошено ще близько 22:00 години, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Перша хвиля атаки відбулася близько 23:40 години, коли ворог спрямував дрони на місто Ананьїв, інформували одеські пабліки.

Близько 00:20 години Повітряні сили попередили про нові групи ворожих дронів з акваторії Чорного моря курсом на Одесу та Чорноморське. Місцеве медіа "Думская" повідомило про роботу сил ППО в області.

Моніторингові канали попередили про рух щонайменше 30 ударних дронів на обласний центр або Чорноморське в Одеському районі.

Скриншот | попередження моніторингових каналів про дрони на Одещині

Згодом ворожі дрони змінили напрямок та взяли північний курс, рухаючись повз Іванівку, зазначили Повітряні сили. Моніторингові канали уточнили, що "Шахеди" рухаються курсом на Ананьїв, що перебував перед атакою у попередні години.

На момент публікації даних щодо наслідків атаки, руйнувань чи постраждалих, не надходила. Офіційних коментарів від влади також не було.

