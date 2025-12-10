Десятки "Шахедов": россияне массированно атаковали Одесскую область беспилотниками

В ночь на 10 декабря россияне массированно запустили ударные беспилотники по Одесской области: в регионе прогремела серия взрывов, активно работали силы противовоздушной обороны.

Враг направил на Одесскую область не менее 30 ударных беспилотников, утверждают мониторинговые каналы. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке на регион.

Воздушная тревога в области была объявлена еще около 22:00 часов, сообщил глава ОГА Олег Кипер. Первая волна атаки произошла около 23:40 часов, когда враг направил дроны на город Ананьев, информировали одесские паблики.

Около 00:20 часов Воздушные силы предупредили о новых группах вражеских дронов из акватории Черного моря курсом на Одессу и Черноморское. Местное медиа "Думская" сообщило о работе сил ПВО в области.

Мониторинговые каналы предупредили о движении по меньшей мере 30 ударных дронов на областной центр или Черноморское в Одесском районе.

Відео дня

Скриншот | предупреждения мониторинговых каналов о дронах в Одесской области

Впоследствии вражеские дроны изменили направление и взяли северный курс, двигаясь мимо Ивановки, отметили Воздушные силы. Мониторинговые каналы уточнили, что "Шахеды" движутся курсом на Ананьев, который находился перед атакой в предыдущие часы.

На момент публикации данных о последствиях атаки, разрушениях или пострадавших, не поступало. Официальных комментариев от властей также не было.

Напомним, 9 декабря в Минэнерго сообщили, что россияне атаковали газовую инфраструктуру Украины, из-за чего зафиксированы разрушения на объектах.

Также 9 декабря в сети показали кадры удара россиян по Печенежскому водохранилищу в Харьковской области.