ВС РФ атаковали Печенежское водохранилище в Харьковской области: появились кадры попадания (видео)

Российские войска нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине и обнародовали видео момента атаки. Несмотря на обстрелы, областная власть заявляет, что ситуация в прибрежных громадах контролируемая и угрозы для населения пока нет.

Как сообщает телеграм-канал "Изнанка", российская сторона распространила кадры пусков реактивных снарядов РСЗО "Торнадо-С" по дамбе вблизи населенного пункта Печенеги в Харьковской области. Отмечается, что 7 декабря оккупанты ударили по дамбе, а также запустили еще три ракеты в районе этого же населенного пункта.

Информацию о попадании подтвердил печенежский поселковый голова Александр Гусаров. По его словам, по состоянию на 12:00 движение по автомобильному полотну Печенежской плотины полностью остановлено. Гусаров призвал жителей громады сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о дальнейшей ситуации.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что из-за обстрелов состоялось заседание Координационного штаба по ситуации в громадах вокруг Печенежского водохранилища. Совещание прошло под руководством заместителя министра развития громад и территорий Украины Алексея Рябикина, который акцентировал на необходимости усовершенствовать механизмы взаимодействия между службами для оперативной и согласованной работы на местах.

По словам Синегубова, сейчас ситуация остается стабильной, и оснований для проведения каких-либо эвакуационных мероприятий нет. Профильные службы продолжают постоянно отслеживать уровень воды в Печенежском водохранилище.

Он подчеркнул, что в области действуют на опережение и рассматривают все возможные сценарии. Уже подготовлен детальный план реагирования. В частности, предусмотрен достаточный транспортный ресурс, включая автобусы, а также достигнуты договоренности с "Укрзалізницею" относительно потенциального увеличения количества рейсов для стабильной логистики.

Кроме того, обеспечена координация между подразделениями ГСЧС, Национальной полицией, медицинскими службами и волонтерскими командами. Дополнительно прорабатывается возможность развертывания транзитных центров в Полтавской, Киевской и Житомирской областях, где в случае необходимости могут временно разместить людей.

Напомним, что Печенежская дамба на Харьковщине уже длительное время подвергается российским атакам, а украинские подразделения подготовили запасные маршруты и ресурсы для быстрого восстановления переправы в случае повреждения.

Также Фокус писал, что в ночь на 9 декабря Украина подверглась массированной атаке российских беспилотников, во время которой были повреждены объекты гражданской и военной инфраструктуры.