Удар по Печенежской дамбе: в ВСУ объяснили, как разрушение скажется на логистике

Печенежская дамба в Харьковской области уже длительное время является объектом системных российских атак. За последние дни фиксируются несколько попыток поражения этого участка.

Враг пытался попасть по сооружению иранскими "шахедами", "Молниями", FPV-дронами, управляемыми авиабомбами и ракетами различных типов. Об этом сообщили в 16-м армейском корпусе Вооруженных сил Украины.

Украинская сторона, как отмечается, давно готова к тому, что дамба может получить критические повреждения. Заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования.

На случай поражения дамбы были разработаны запасные маршруты движения. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику.

К тому же, как подчеркивается, украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств, поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий.

В случае необходимости Силы обороны готовы с помощью специальных инженерных средств по наработанным схемам восстановить переправу в максимально сжатые сроки, говорится в сообщении.

Отдельно военные отмечают, что Печенежская дамба является критически важным объектом, который обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковской области. Попытки уничтожения сооружения не имеют никакого военного оправдания, а удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола I.

Напомним, Фокус писал, что 7 декабря оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12 часов 07 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено.