Угроза логистике: ВС РФ нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища (карта)

Вооруженные силы РФ 7 декабря нанесли удар по Печенежской плотине в Харьковской области, в результате движение по дамбе было остановлено.

Глава Печенежского сельского совета Александр Гусаров в Telegram сообщил о последствиях атаки россиян.

"Российские оккупанты несли удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12 часов 07 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины Прекращено. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах заметно частичное обрушение конструкции — разрушен фрагмент дамбы, из-за чего движение фактически невозможно. Каким образом россияне разрушили дамбу и какие средства огневого поражения были задействованы Гусаров не уточняет.

Відео дня

Отметим, что через эту дамбу идет одна из дорог от Харькова на Волчанск, Великий Бурлук и Купянск, где продолжаются интенсивные боевые действия. Поэтому, предположительно, российские войска пытались нарушить один из логистических маршрутов украинских Сил обороны.

Печенежское водохранилище: что известно

Печенежское водохранилище — одно из ключевых гидротехнических сооружений региона. Оно введено в эксплуатацию в 1963 году и обеспечивает более 70% хозяйственно-питьевого водоснабжения Харькова. Кроме того, водохранилище с полезной емкостью 341 млн кубометров регулирует сток в верхней части бассейна Северского Донца и обеспечивает орошение сельхозугодий.

Географическое расположения Печенежского водохранилища Фото: скриншот

Отметим, на фоне ударов по инфраструктуре Россия продолжает информационные операции, заявляя о якобы полном контроле над Купянском. Однако украинские военные опровергают эти заявления. Так начальник рекрутинга 10 корпуса Андрей с позывным "Стратег" сообщил, что бои в городе продолжаются, но украинская оборона удерживает свои позиции.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов заявили об окружении Купянска. Однако, как рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, противник рано почувствовал успех.