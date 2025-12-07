Загроза логістиці: ЗС РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища (карта)

Збройні сили РФ 7 грудня завдали удару по Печенізькій греблі в Харківській області, унаслідок чого рух дамбою було зупинено.

Голова Печенізької сільської ради Олександр Гусаров у Telegram повідомив про наслідки атаки росіян.

"Російські окупанти несли удар по греблі Печенізького водосховища. Станом на 12 годину 07 грудня 2025 року, рух дорожнім полотном Печенізької греблі припинено. Зберігайте спокій та слідкуйте за нашими подальшими оголошеннями", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах помітно часткове обвалення конструкції — зруйновано фрагмент дамби, через що рух фактично неможливий. Яким чином росіяни зруйнували дамбу і які засоби вогневого ураження були задіяні Гусаров не уточнює.

Зазначимо, що через цю дамбу проходить одна з доріг від Харкова на Вовчанськ, Великий Бурлук і Куп'янськ, де тривають інтенсивні бойові дії. Тож, імовірно, російські війська намагалися порушити один із логістичних маршрутів українських Сил оборони.

Печенізьке водосховище: що відомо

Печенізьке водосховище — одна з ключових гідротехнічних споруд регіону. Вона введена в експлуатацію 1963 року і забезпечує понад 70% господарсько-питного водопостачання Харкова. Крім того, водосховище з корисною ємністю 341 млн кубометрів регулює стік у верхній частині басейну Сіверського Дінця і забезпечує зрошення сільгоспугідь.

Географічне розташування Печенізького водосховища Фото: скриншот

Зазначимо, на тлі ударів по інфраструктурі Росія продовжує інформаційні операції, заявляючи про нібито повний контроль над Куп'янськом. Однак українські військові спростовують ці заяви. Так начальник рекрутингу 10 корпусу Андрій з позивним "Стратег" повідомив, що бої в місті тривають, але українська оборона утримує свої позиції.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов заявили про оточення Куп'янська. Однак, як розповів представник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, противник рано відчув успіх.