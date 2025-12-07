Удар по Печенізькій дамбі: у ЗСУ пояснили, як руйнування позначиться на логістиці

Печенізька дамба у Харківській області вже тривалий час є об’єктом системних російських атак. За останні дні фіксуються декілька спроб ураження цієї ділянки.

Ворог намагався влучити по споруді іранськими "шахедами", "Молніями", FPV-дронами, керованими авіабомбами та ракетами різних типів. Про це повідомили у 16-му армійському корпусі Збройних сил України.

Українська сторона, як наголошується, давно готова до того, що дамба може зазнати критичних пошкоджень. Завчасно було розроблено відповідні плани реагування.

На випадок ураження дамби були розроблені запасні маршрути руху. Вони активно використовувалися й раніше, і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику.

До того ж, як підкреслюється, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів, тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій.

Відео дня

У разі необхідності Сили оборони готові за допомогою спеціальних інженерних засобів за напрацьованими схемами відновити переправу у максимально стислі строки, йдеться у повідомленні.

Окремо військові наголошують, що Печенізька дамба є критично важливий об’єктом, який забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківської області. Спроби знищення споруди не мають жодного військового виправдання, а удари по ній є невибірковим нападом на цивільний об’єкт, що прямо заборонено ст. 52 Додаткового протоколу І.

Нагадаємо, Фокус писав, що 7 грудня окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища. Станом на 12 годину 07 грудня 2025 року, рух дорожнім полотном Печенізької греблі припинено.