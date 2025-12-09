Массированный удар БПЛА по Украине: повреждены электросети, тысячи абонентов остались без света

В ночь на 9 декабря Украина подверглась массированной атаке российских беспилотников, во время которой были повреждены объекты гражданской и военной инфраструктуры на севере, востоке и юге страны. Противовоздушная оборона сбила большинство дронов, однако отдельные атаки привели к ранениям среди мирного населения и разрушениям.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, с 18:00 8 декабря до утра 9 декабря Россия осуществила массированное нападение с применением 110 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера и других моделей. Направления атак включали Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также оккупированные территории Донетчины и Крыма. Примерно 70 дронов принадлежали к типу "шахед".

Противовоздушная оборона Украины, включая авиацию, зенитные ракетные подразделения, силы РЭБ и мобильные огневые группы, успешно отражала атаку. По состоянию на 09:00 9 декабря сбито или подавлено 84 вражеских беспилотника, однако 24 дрона достигли целей в девяти локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские БПЛА, поэтому гражданам советуют соблюдать правила безопасности.

ВС РФ ночью атаковали Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области: детали

По информации ГСЧС, в Запорожской области во время удара пострадала пожарная часть: взрывная волна повредила кровлю, двери и окна, однако личный состав на момент атаки работал над ликвидацией пожара в другом населенном пункте, поэтому обошлось без жертв.

Последствия ночной атаки в Запорожской области Фото: ГСЧС

Зато в Днепропетровской области враг атаковал три района. По Никополю нанесен удар FPV-дронами, в Павлоградском районе повреждены объекты инфраструктуры, а в Васильковской громаде Синельниковского района прогремели взрывы от дронов. Пострадавших среди гражданского населения нет. Защитники воздушного пространства сбили три вражеских дрона.

Также Сумская областная военная администрация сообщила, что в течение суток российские войска совершили более 80 обстрелов 38 населенных пунктов в 20 общинах. Больше всего атак зафиксировано в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах. В результате ударов FPV-дронов и управляемых авиационных бомб ранения получили двое гражданских — мужчина 40 лет и женщина 35 лет.

В разных громадах области повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры и хозяйственные постройки. Местные власти и спасательные подразделения эвакуировали пять человек. В общем, в течение суток воздушная тревога продолжалась почти 19 часов.

Более того, как сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, более 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за очередной атаки врага на гражданскую энергетическую инфраструктуру. В результате ударов российских войск повреждены электросети соседней Днепропетровской области, из-за чего без света оказались 5 200 абонентов в Запорожском районе. Энергетики готовы начать аварийные работы, как только ситуация с безопасностью позволит проводить их без риска для персонала.

