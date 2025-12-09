"Работают на генераторах": россияне атакой "шахедов" практически полностью обесточили Сумы
К вечеру 8 декабря российские оккупационные войска нанесли очередной удар "шахедами" по Украине, в результате чего город Сумы практически полностью обесточен.
Завтра городу придется жить не только с отключениями света, но и с водоснабжением по графику, сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
"Из-за массированной дроновой атаки по городу обесточена большая часть Сум. Под ударами — городская энергосистема. Горводоканал переходит на резервное питание. Учреждения здравоохранения также работают на генераторах", — написал Кривошеенко.
Он уточнил, что мероприятия по ликвидации последствий осложняет воздушная опасность, которая продолжается.
В Сумской областной военной администрации подтвердили, что регион находится под массированной атакой вражеских БпЛА по объектам энергетической инфраструктуры.
"Только за полчаса россияне направили по городу более десятка ударных дронов. Информация о пострадавших уточняется. В Сумах отсутствует электроснабжение, часть критической инфраструктуры работает на резервных источниках питания", — отметили в Сумской ОГА.
А начальник Сумской МВА впоследствии добавил, что из-за обесточивания водонапорных и канализационных насосных станций КП "Горводоканал" перешел на резервное питание.
"9 декабря вода жителям города будет подаваться по графику с пониженным давлением: с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00", — отметил Кривошеенко.
Напомним, в ночь на 8 декабря в Чернигове "шахед" взорвался возле многоэтажки, в результате чего загорелся газопровод.
Этой же ночью РФ "шахедом" разрушила многоэтажку в Ахтырке.