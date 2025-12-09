"Работают на генераторах": россияне атакой "шахедов" практически полностью обесточили Сумы

К вечеру 8 декабря российские оккупационные войска нанесли очередной удар "шахедами" по Украине, в результате чего город Сумы практически полностью обесточен.

Завтра городу придется жить не только с отключениями света, но и с водоснабжением по графику, сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

"Из-за массированной дроновой атаки по городу обесточена большая часть Сум. Под ударами — городская энергосистема. Горводоканал переходит на резервное питание. Учреждения здравоохранения также работают на генераторах", — написал Кривошеенко.

Он уточнил, что мероприятия по ликвидации последствий осложняет воздушная опасность, которая продолжается.

В Сумской областной военной администрации подтвердили, что регион находится под массированной атакой вражеских БпЛА по объектам энергетической инфраструктуры.

Відео дня

"Только за полчаса россияне направили по городу более десятка ударных дронов. Информация о пострадавших уточняется. В Сумах отсутствует электроснабжение, часть критической инфраструктуры работает на резервных источниках питания", — отметили в Сумской ОГА.

А начальник Сумской МВА впоследствии добавил, что из-за обесточивания водонапорных и канализационных насосных станций КП "Горводоканал" перешел на резервное питание.

"9 декабря вода жителям города будет подаваться по графику с пониженным давлением: с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00", — отметил Кривошеенко.

Напомним, в ночь на 8 декабря в Чернигове "шахед" взорвался возле многоэтажки, в результате чего загорелся газопровод.

Этой же ночью РФ "шахедом" разрушила многоэтажку в Ахтырке.