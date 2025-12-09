"Працюють на генераторах": росіяни атакою "шахедів" практично повністю знеструмили Суми

Надвечір 8 грудня російські окупаційні війська завдали чергового удару "шахедами" по Україні, внаслідок чого місто Суми практично повністю знеструмлені.

Завтра місту доведеться жити не лише з відключеннями світла, а й з водопостачанням за графіком, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Через масовану дронову атаку по місту знеструмлена більша частина Сум. Під ударами — міська енергосистема. Міськводоканал переходить на резервне живлення. Заклади охорони здоров'я також працюють на генераторах", — написав Кривошеєнко.

Він уточнив, що заходи з ліквідації наслідків ускладнює повітряна небезпека, яка триває.

В Сумській обласній військовій адміністрації підтвердили, що регіон перебуває під масованою атакою ворожих БпЛА по об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів. Інформацію щодо постраждалих уточнюється. У Сумах відсутнє електропостачання, частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення", — зазначили в Сумській ОВА.

А начальник Сумської МВА згодом додав, що через знеструмленням водонапірних та каналізаційних насосних станцій КП "Міськводоканал" перейшов на резервне живлення.

"9 грудня вода мешканцям міста подаватиметься за графіком з пониженим тиском: з 05:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00", — наголосив Кривошеєнко.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня у Чернігові "шахед" вибухнув біля багатоповерхівки, внаслідок чого загорівся газопровід.

Цієї ж ночі РФ "шахедом" зруйнувала багатоповерхівку в Охтирці.