У Чернігові "шахед" вибухнув біля багатоповерхівки: палає газопровід (фото)
Під час нічної російської атаки один з ударних безпілотників типу "шахед" вибухнув поряд з житлової багатоповерхівкою у Чернігові.
Через вибух загорівся газопровід, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
"Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку", — написав Брижинський.
Він уточнив, що вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, а також пошкоджено автомобілі, що були припарковані поруч з будинком.
"На місці події виникла пожежа газопроводу", — зазначив Брижинський.
Очільник Чернігівської МВА підкреслив, що аварійні служби вже ліквідовують наслідки російської атаки.
"Дві людини отримали забої. Їм надається допомога", — наголосив Брижинський.
Нагадаємо, у ніч на 8 грудня РФ "шахедом" зруйнувала багатоповерхівку в Охтирці.
У ніч на 6 грудня ЗС РФ атакували Фастів, внаслідок чого був зруйнований місцевий вокзал.