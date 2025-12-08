У Чернігові "шахед" вибухнув біля багатоповерхівки: палає газопровід (фото)

Під час нічної російської атаки один з ударних безпілотників типу "шахед" вибухнув поряд з житлової багатоповерхівкою у Чернігові.

Через вибух загорівся газопровід, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку", — написав Брижинський.

Він уточнив, що вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, а також пошкоджено автомобілі, що були припарковані поруч з будинком.

Пошкоджена багатоповерхівка у Чернігові Фото: Чернігівська ОВА

"На місці події виникла пожежа газопроводу", — зазначив Брижинський.

Очільник Чернігівської МВА підкреслив, що аварійні служби вже ліквідовують наслідки російської атаки.

"Дві людини отримали забої. Їм надається допомога", — наголосив Брижинський.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня РФ "шахедом" зруйнувала багатоповерхівку в Охтирці.

У ніч на 6 грудня ЗС РФ атакували Фастів, внаслідок чого був зруйнований місцевий вокзал.