В Чернигове "шахед" взорвался возле многоэтажки: пылает газопровод (фото)

Во время ночной российской атаки один из ударных беспилотников типа "шахед" взорвался рядом с жилой многоэтажкой в Чернигове.

Из-за взрыва загорелся газопровод, сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома", — написал Брижинский.

Он уточнил, что взрывной волной были выбиты окна и двери, а также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом с домом.

Повреждена многоэтажка в Чернигове Фото: Черниговская ОВА

"На месте происшествия возник пожар газопровода", — отметил Брижинский.

Глава Черниговской МВА подчеркнул, что аварийные службы уже ликвидируют последствия российской атаки.

"Два человека получили ушибы. Им оказывается помощь", — подчеркнул Брижинский.

Напомним, в ночь на 8 декабря РФ "шахедом" разрушила многоэтажку в Ахтырке.

В ночь на 6 декабря ВС РФ атаковали Фастов, в результате чего был разрушен местный вокзал.