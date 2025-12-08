В Чернигове "шахед" взорвался возле многоэтажки: пылает газопровод (фото)
Во время ночной российской атаки один из ударных беспилотников типа "шахед" взорвался рядом с жилой многоэтажкой в Чернигове.
Из-за взрыва загорелся газопровод, сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
"Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома", — написал Брижинский.
Он уточнил, что взрывной волной были выбиты окна и двери, а также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом с домом.
"На месте происшествия возник пожар газопровода", — отметил Брижинский.
Глава Черниговской МВА подчеркнул, что аварийные службы уже ликвидируют последствия российской атаки.
"Два человека получили ушибы. Им оказывается помощь", — подчеркнул Брижинский.
Напомним, в ночь на 8 декабря РФ "шахедом" разрушила многоэтажку в Ахтырке.
В ночь на 6 декабря ВС РФ атаковали Фастов, в результате чего был разрушен местный вокзал.