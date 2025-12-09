Масований удар БпЛА по Україні: пошкоджені електромережі, тисячі абонентів залишилися без світла

У ніч на 9 грудня Україна зазнала масованої атаки російських безпілотників, під час якої було пошкоджено об’єкти цивільної та військової інфраструктури на півночі, сході та півдні країни. Протиповітряна оборона збила більшість дронів, проте окремі атаки призвели до поранень серед мирного населення та руйнувань.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 8 грудня до ранку 9 грудня Росія здійснила масований напад із застосуванням 110 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та інших моделей. Напрями атак включали Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, а також окуповані території Донеччини і Криму. Приблизно 70 дронів належали до типу "шахед".

Протиповітряна оборона України, включно з авіацією, зенітними ракетними підрозділами, силами РЕБ та мобільними вогневими групами, успішно відбивала атаку. Станом на 09:00 9 грудня збито або подавлено 84 ворожі безпілотники, однак 24 дрони досягли цілей у дев’яти локаціях. Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА, тому громадянам радять дотримуватися правил безпеки.

За інформацією ДСНС, у Запорізькій області під час удару постраждала пожежно-рятувальна частина: вибухова хвиля пошкодила покрівлю, двері та вікна, проте особовий склад на момент атаки працював над ліквідацією пожежі в іншому населеному пункті, тому обійшлося без жертв.

Наслідки нічної атаки у Запорізькій області Фото: ДСНС

Натомість у Дніпропетровській області ворог атакував три райони. По Нікополю завдано удару FPV-дронами, у Павлоградському районі пошкоджено об’єкти інфраструктури, а у Васильківській громаді Синельниківщини пролунали вибухи від дронів. Постраждалих серед цивільного населення немає. Оборонці повітряного простору збили три ворожі дрони.

Також Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що протягом доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів 38 населених пунктів у 20 громадах. Найбільше атак зафіксовано в Сумському, Шосткинському та Конотопському районах. Внаслідок ударів FPV-дронів та керованих авіаційних бомб поранення отримали двоє цивільних — чоловік 40 років та жінка 35 років.

У різних громадах області пошкоджено приватні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та господарські споруди. Місцева влада та рятувальні підрозділи евакуювали п’ятьох людей. Загалом протягом доби повітряна тривога тривала майже 19 годин.

Щобільше, як повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров, понад 5 тисяч абонентів залишилися без електропостачання через чергову атаку ворога на цивільну енергоінфраструктуру. Внаслідок ударів російських військ пошкоджено електромережі сусідньої Дніпропетровської області, через що без світла опинилися 5 200 абонентів у Запорізькому районі. Енергетики готові розпочати аварійно-відновлювальні роботи, щойно безпекова ситуація дасть змогу проводити їх без ризику для персоналу.

