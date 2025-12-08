Росіяни вночі атакували Україну "шахедами": у містах палали будинки, є постраждалі (фото)

У ніч на 8 грудня російські безпілотники атакували Сумщину, Дніпропетровщину та Чернігів. Обстріли пошкодили житлові будинки, спричинили пожежі та руйнування інфраструктури, також є постраждалі серед цивільних.

Зокрема, цієї ночі російські війська завдали серії ударів ударними безпілотниками по житловій забудові Охтирки на Сумщині. Як повідомляє ДСНС та Сумська обласна військова адміністрація, атака сталася вночі, коли більшість мешканців перебували у своїх квартирах. Російські БпЛА влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок, у результаті чого загорілися квартири з другого по п’ятий поверх. Пожежу ускладнювала загроза повторних ударів, через що рятувальні роботи неодноразово доводилося тимчасово припиняти.

Паралельно з гасінням вогню рятувальники проводили евакуацію мешканців. Загалом з будинку були виведені 35 людей. Ще сімох осіб, серед яких одна дитина, деблокували з пошкоджених помешкань. Частина жителів встигла самостійно спуститися до підвалу одразу після оголошення повітряної тривоги.

Відео дня

ЗС РФ атакували атакували "шахедами" багатоповерхівку в Охтирці Фото: ДСНС

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що по Охтирській громаді ворог завдав ударів трьома ударними безпілотниками. За його словами, удари були прицільними та спрямованими по цивільній інфраструктурі, що вкотре свідчить про цинічний характер атак у нічний час, коли люди перебували у своїх домівках.

Станом на ранок відомо про семеро постраждалих. Усі вони були доставлені до лікарні. Двох госпіталізували та залишили під наглядом медиків, ще п’ятьом надали допомогу амбулаторно та відпустили на подальше лікування вдома. Інформація щодо стану потерпілих уточнюється.

Будинок зазнав значних руйнувань: пошкоджені конструкції верхніх та середніх поверхів, частково знищені квартири, вибиті вікна та пошкоджені балкони. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір зруйнованих елементів будівлі.

Для координації допомоги постраждалим у місті розгорнуто оперативний штаб. Працюють пункти Незламності, де мешканці пошкоджених осель можуть отримати тимчасовий прихисток, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Нічна атака РФ по Чернігову 8 грудня: що відомо

За інформацією оперативних служб, у ніч на 8 грудня російський безпілотник вибухнув біля багатоповерхового житлового будинку в Чернігові, спричинивши руйнування та пожежу газопроводу. Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці, пошкоджено житло та автомобілі.

Окрім цього, у ніч на 8 грудня, як писав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, ворожий БпЛА вибухнув у безпосередній близькості до багатоквартирного будинку. Ударною хвилею вибило вікна та двері у під’їздах і квартирах, а також пошкоджено припарковані поруч автомобілі.

Вибух внаслідок атаки РФ поблизу багатоповерхівки у Чернігові Фото: ДСНС

Внаслідок вибуху сталося загоряння газопроводу. На місце оперативно прибули аварійні служби та підрозділи ДСНС, які розпочали ліквідацію наслідків інциденту. Через загрозу повторних ударів та небезпеку витоку газу рятувальні роботи проводилися в умовах підвищеного ризику.

Спочатку повідомлялося про двох людей, які зазнали забоїв — їм на місці надали домедичну допомогу. Стан постраждалих перебував під контролем медиків.

Як повідомили вранці в ДСНС Чернігівської області, внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та три легкові автомобілі. У будівлі зафіксовано руйнування віконних конструкцій та пошкодження частини газопроводу. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння газу та стабілізували ситуацію.

З огляду на наслідки удару в районі події розгорнули Пункт Незламності. Там мешканці можуть отримати тимчасову допомогу, обігрів і психологічну підтримку. За інформацією ДСНС, психологи вже надали допомогу 24 особам.

У Чернігові внаслідок атаки РФ 8 грудня в районі події розгорнули Пункт Незламності. Фото: ДСНС

Остаточно встановлено, що внаслідок атаки поранено трьох людей. Одну людину госпіталізували, ще двоє проходять лікування амбулаторно. Наразі тривають роботи з обстеження пошкоджених конструкцій та ліквідації решти наслідків атаки.

Дрони та артилерія РФ обстріляли Дніпропетровщину в ніч на 8 грудня

У ніч на 8 грудня російські війська здійснили масовану атаку по Дніпропетровській області, застосувавши ударні FPV-дрони, безпілотники та артилерію. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Під ударами опинилися громади Криворізького району. Зокрема, ворожі дрони були спрямовані на Зеленодольську та Грушівську громади. У Грушівській громаді смертельні поранення отримав 51-річний місцевий житель — медики тривалий час боролися за його життя, однак урятувати чоловіка не вдалося.

Внаслідок цієї атаки зафіксовано значні пошкодження цивільної інфраструктури. Зруйновано та понівечено сільськогосподарське підприємство, приватний житловий будинок і ділянку газопроводу. Також загорівся будинок на колесах, який повністю вигорів.

У ніч на 8 грудня ЗС РФ атакували Дніпропетровську обалсть Фото: Дніпропетровська ОДА

Окремий удар безпілотником було завдано по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Поранення отримали четверо цивільних, серед них — 14-річний підліток. Стан 41-річної жінки медики характеризують як важкий. Через влучання зайнявся житловий будинок, ще два домоволодіння зазнали серйозних руйнувань. Окрім цього, пошкоджено господарську споруду та автомобіль.

Паралельно ворог накривав вогнем Нікопольський район. Російські війська били з артилерії та застосовували FPV-дрони по самому Нікополю, а також по Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. У результаті обстрілів постраждала 13-річна дівчинка. Пошкоджено два п’ятиповерхові житлові будинки, будівлю школи мистецтв і транспортні засоби.

Крім того, ворожий безпілотник влучив у місті Дніпро. Через удар загорілася адміністративна будівля, вибуховою хвилею та уламками зачепило три багатоквартирні будинки й кілька автомобілів.

Нагадаємо, що ввечері 7 грудня російські окупаційні війська розпочали атаку дронами та КАБами по українських містах. Зокрема, вибухи пролунали у Фастові, Київської області.

Також Фокус писав, що Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше цілеспрямовано атакуючи об'єкти, які раніше вважали недоторканними через їхню критичну роль у забезпеченні життя мільйонів громадян.