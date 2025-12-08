Россияне ночью атаковали Украину "шахедами": в городах горели дома, есть пострадавшие (фото)

В ночь на 8 декабря российские беспилотники атаковали Сумскую, Днепропетровскую и Черниговскую области. Обстрелы повредили жилые дома, вызвали пожары и разрушения инфраструктуры, также есть пострадавшие среди гражданских.

В частности, этой ночью российские войска нанесли серии ударов ударными беспилотниками по жилой застройке Ахтырки на Сумщине. Как сообщает ГСЧС и Сумская областная военная администрация, атака произошла ночью, когда большинство жителей находились в своих квартирах. Российские БпЛА попали в девятиэтажный жилой дом, в результате чего загорелись квартиры со второго по пятый этаж. Пожар осложняла угроза повторных ударов, из-за чего спасательные работы неоднократно приходилось временно приостанавливать.

Параллельно с тушением огня спасатели проводили эвакуацию жителей. Всего из дома были выведены 35 человек. Еще семь человек, среди которых один ребенок, деблокировали из поврежденных помещений. Часть жителей успела самостоятельно спуститься в подвал сразу после объявления воздушной тревоги.

Відео дня

ВС РФ атаковали атаковали атаковали "шахедами" многоэтажку в Ахтырке Фото: ГСЧС

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что по Ахтырской громаде враг нанес удары тремя ударными беспилотниками. По его словам, удары были прицельными и направленными по гражданской инфраструктуре, что в очередной раз свидетельствует о циничном характере атак в ночное время, когда люди находились в своих домах.

По состоянию на утро известно о семи пострадавших. Все они были доставлены в больницу. Двух госпитализировали и оставили под наблюдением медиков, еще пятерым оказали помощь амбулаторно и отпустили на дальнейшее лечение дома. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Дом претерпел значительные разрушения: повреждены конструкции верхних и средних этажей, частично уничтожены квартиры, выбиты окна и повреждены балконы. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор разрушенных элементов здания.

Для координации помощи пострадавшим в городе развернут оперативный штаб. Работают пункты Несокрушимости, где жители поврежденных домов могут получить временный приют, гуманитарную помощь и психологическую поддержку. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Ночная атака РФ по Чернигову 8 декабря: что известно

По информации оперативных служб, в ночь на 8 декабря российский беспилотник взорвался возле многоэтажного жилого дома в Чернигове, вызвав разрушение и пожар газопровода. В результате атаки пострадали мирные жители, повреждены жилье и автомобили.

Кроме этого, в ночь на 8 декабря, как писал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, вражеский БпЛА взорвался в непосредственной близости к многоквартирному дому. Ударной волной выбило окна и двери в подъездах и квартирах, а также повреждены припаркованные рядом автомобили.

Взрыв в результате атаки РФ вблизи многоэтажки в Чернигове Фото: ГСЧС

В результате взрыва произошло возгорание газопровода. На место оперативно прибыли аварийные службы и подразделения ГСЧС, которые начали ликвидацию последствий инцидента. Из-за угрозы повторных ударов и опасности утечки газа спасательные работы проводились в условиях повышенного риска.

Сначала сообщалось о двух людях, которые получили ушибы — им на месте оказали домедицинскую помощь. Состояние пострадавших находилось под контролем медиков.

Как сообщили утром в ГСЧС Черниговской области, в результате падения беспилотника был поврежден многоквартирный жилой дом и три легковых автомобиля. В здании зафиксировано разрушение оконных конструкций и повреждение части газопровода. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание газа и стабилизировали ситуацию.

Учитывая последствия удара в районе происшествия развернули Пункт Несокрушимости. Там жители могут получить временную помощь, обогрев и психологическую поддержку. По информации ГСЧС, психологи уже оказали помощь 24 лицам.

В Чернигове в результате атаки РФ 8 декабря в районе происшествия развернули Пункт Несокрушимости. Фото: ГСЧС

Окончательно установлено, что в результате атаки ранены три человека. Одного человека госпитализировали, еще двое проходят лечение амбулаторно. Сейчас продолжаются работы по обследованию поврежденных конструкций и ликвидации остальных последствий атаки.

Дроны и артиллерия РФ обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 8 декабря

В ночь на 8 декабря российские войска осуществили массированную атаку по Днепропетровской области, применив ударные FPV-дроны, беспилотники и артиллерию. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Под ударами оказались громады Криворожского района. В частности, вражеские дроны были направлены на Зеленодольскую и Грушевскую громады. В Грушевской громаде смертельные ранения получил 51-летний местный житель — медики долгое время боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

В результате этой атаки зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры. Разрушено и изуродовано сельскохозяйственное предприятие, частный жилой дом и участок газопровода. Также загорелся дом на колесах, который полностью выгорел.

В ночь на 8 декабря ВС РФ атаковали Днепропетровскую обалсть Фото: Днепропетровская ОГА

Отдельный удар беспилотником был нанесен по Межирицкой громаде Павлоградского района. Ранения получили четверо гражданских, среди них — 14-летний подросток. Состояние 41-летней женщины медики характеризуют как тяжелое. Из-за попадания загорелся жилой дом, еще два домовладения получили серьезные разрушения. Кроме этого, повреждены хозяйственная постройка и автомобиль.

Параллельно враг накрывал огнем Никопольский район. Российские войска били из артиллерии и применяли FPV-дроны по самому Никополю, а также по Покровской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадам. В результате обстрелов пострадала 13-летняя девочка. Повреждены два пятиэтажных жилых дома, здание школы искусств и транспортные средства.

Кроме того, вражеский беспилотник попал в городе Днепр. Из-за удара загорелось административное здание, взрывной волной и обломками задело три многоквартирных дома и несколько автомобилей.

Напомним, что вечером 7 декабря российские оккупационные войска начали атаку дронами и КАБами по украинским городам. В частности, взрывы прогремели в Фастове Киевской области.

Также Фокус писал, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые целенаправленно атакуя объекты, которые ранее считали неприкосновенными из-за их критической роли в обеспечении жизни миллионов граждан.