ЗС РФ атакували Печенізьке водосховище на Харківщині: з'явилися кадри влучання (відео)

Російські війська завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині та оприлюднили відео моменту атаки. Попри обстріли, обласна влада заявляє, що ситуація в прибережних громадах контрольована й загрози для населення наразі немає.

Як повідомляє телеграм-канал "Изнанка", російська сторона поширила кадри пусків реактивних снарядів РСЗВ "Торнадо-С" по греблі поблизу населеного пункту Печеніги у Харківській області. Зазначається, що 7 грудня окупанти вдарили по дамбі, а також запустили ще три ракети в районі цього ж населеного пункту.

Інформацію про влучання підтвердив печенізький селищний голова Олександр Гусаров. За його словами, станом на 12:00 рух автомобільним полотном Печенізької греблі повністю зупинено. Гусаров закликав жителів громади зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями щодо подальшої ситуації.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов поінформував, що через обстріли відбулося засідання Координаційного штабу щодо ситуації в громадах навколо Печенізького водосховища. Нарада пройшла під керівництвом заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна, який акцентував на необхідності вдосконалити механізми взаємодії між службами для оперативної та узгодженої роботи на місцях.

Відео дня

За словами Синєгубова, наразі ситуація залишається стабільною, і підстав для проведення будь-яких евакуаційних заходів немає. Профільні служби продовжують постійно відстежувати рівень води у Печенізькому водосховищі.

Він наголосив, що в області діють на випередження та розглядають усі можливі сценарії. Уже підготовлений детальний план реагування. Зокрема, передбачено достатній транспортний ресурс, включаючи автобуси, а також досягнуто домовленостей з "Укрзалізницею" щодо потенційного збільшення кількості рейсів для стабільної логістики.

Крім того, забезпечена координація між підрозділами ДСНС, Національною поліцією, медичними службами та волонтерськими командами. Додатково опрацьовується можливість розгортання транзитних центрів у Полтавській, Київській та Житомирській областях, де у разі необхідності можуть тимчасово розмістити людей.

Нагадаємо, що Печенізька дамба на Харківщині вже тривалий час зазнає російських атак, а українські підрозділи підготували запасні маршрути та ресурси для швидкого відновлення переправи у разі пошкодження.

Також Фокус писав, що у ніч на 9 грудня Україна зазнала масованої атаки російських безпілотників, під час якої було пошкоджено об’єкти цивільної та військової інфраструктури.