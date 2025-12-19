Через атаку росіян частина Одеси опинилася без води, світла та тепла: яка ситуація в місті
Близько опівночі 18 грудня росіяни вкотре атакували Одесу безпілотниками, через що у частині міста зникло світло, а також відсутні водопостачання та тепло.
Внаслідок атаки ЗС РФ в Одесі пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, також через обстріл пошкоджені житлові будинки. Про наслідки обстрілу повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Посадовець розповів, що житлові будинки у густозаселеному районі Одеси постраждали внаслідок ударної хвилі. На момент публікації відомо про щонайменше одну поранену людину, яка перебуває у стані середнього ступеня важкості у лікарні.
На місці працюють оперативні служби. Наразі невідомо, коли у житло одеситів повернеться світло, вода та тепло.
Лисак також нагадав, що в Одесі у зв'язку з російськими обстрілами продовжують цілодобово працювати міські "Пункти незламності".
Вибухи в Одесі: що відомо про атаку
Росіяни вчергове атакували Одесу безпілотниками пізно ввечері 18 грудня. Моніторингові канали близько 23:00 години попередили, що у напрямку міста рухалися близько 8 ворожих дронів.
Невдовзі в Одеському районі пролунали вибухи, повідомили місцеві Telegram-канали.
У місцевих пабліках повідомили, що після вибухів над одним з районів Одеси було видно заграву у небі. Також у частини мешканців почалися перебої зі світлом.
Інші наслідки чергової атаки росіян на Одесу уточнюються.
Нагадаємо, перед цим росіяни 18 грудня вдарили по Одесі дронами: один із ворожих безпілотників влетів у квартиру на 22 поверсі багатоповерхівки.
Також 18 грудня ЗС РФ розбили два мости в Одеській області: Сергій "Флеш" пояснив, що задумали росіяни.