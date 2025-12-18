Росіяни атакували дронами Одесу: один із безпілотників влетів у квартиру (фото, відео)

Увечері 18 грудня росіяни атакували Одесу безпілотниками: під ударом опинилася житлова забудова міста, де ворог поцілив по багатоповерхівках.

Під час атаки на Одесу один із ворожих дронів влетів у квартиру на 22-му поверсі житлової багатоповерхівки у житловому комплексі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Як зазначив посадовець, російський БпЛА влучив у балкон квартири на 22-му поверсі. На кадрах видно розтрощені вікна у квартирі.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що дрон вдарив по будинку, що належить до ЖК "Акапулько" в Одесі. Інший дрон влучив у багатоповерхівку ЖК "Омега", стверджують одеські ЗМІ.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок атаки другого безпілотника постраждала квартира на 15-му поверсі багатоповерхівки. У будівлі пошкоджений фасад, вибиті вікна та знищене майно. Інформації щодо жертв чи поранених через російський обстріл на момент публікації не надходило.

Одеські моніторингові канали розповіли, що дрони, які атакували Одесу увечері 18 грудня, "прилетіли" за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Все через те, що росіяни запускають їх на низькій висоті, через що радари не можуть зафіксувати вчасно ворожі цілі.

На момент публікації на Одещині знову оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих дронів. Місцеві пабліки пишуть про вибухи.

Нагадаємо, 18 грудня росіяни атакували Одеську область дронами: влучили по цивільному автомобілі, через що загинула мати, троє дітей зазнали поранень.

Також 18 грудня російська армія розбила два мости в Одеській області: Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, яка мета нових ударів РФ.