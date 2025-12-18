Россияне атаковали дронами Одессу: один из беспилотников влетел в квартиру (фото, видео)
Вечером 18 декабря россияне атаковали Одессу беспилотниками: под ударом оказалась жилая застройка города, где враг попал по многоэтажкам.
Во время атаки на Одессу один из вражеских дронов влетел в квартиру на 22-м этаже жилой многоэтажки в жилом комплексе. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Как отметил чиновник, российский БпЛА попал в балкон квартиры на 22-м этаже. На кадрах видно разбитые окна в квартире.
Местные Telegram-каналы пишут, что дрон ударил по дому, принадлежащему к ЖК "Акапулько" в Одессе. Другой дрон попал в многоэтажку ЖК "Омега", утверждают одесские СМИ.
Глава ОГА отметил, что в результате атаки второго беспилотника пострадала квартира на 15-м этаже многоэтажки. В здании поврежден фасад, выбиты окна и уничтожено имущество. Информации о жертвах или раненых из-за российского обстрела на момент публикации не поступало.
Одесские мониторинговые каналы рассказали, что дроны, которые атаковали Одессу вечером 18 декабря, "прилетели" за несколько минут до объявления воздушной тревоги. Все из-за того, что россияне запускают их на низкой высоте, из-за чего радары не могут зафиксировать вовремя вражеские цели.
На момент публикации в Одесской области снова объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов. Местные паблики пишут о взрывах.
Напомним, 18 декабря россияне атаковали Одесскую область дронами: попали по гражданскому автомобилю, из-за чего погибла мать, трое детей получили ранения.
Также 18 декабря российская армия разбила два моста в Одесской области: Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, какова цель новых ударов РФ.