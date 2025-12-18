Россияне атаковали дронами Одессу: один из беспилотников влетел в квартиру (фото, видео)

Вечером 18 декабря россияне атаковали Одессу беспилотниками: под ударом оказалась жилая застройка города, где враг попал по многоэтажкам.

Во время атаки на Одессу один из вражеских дронов влетел в квартиру на 22-м этаже жилой многоэтажки в жилом комплексе. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Как отметил чиновник, российский БпЛА попал в балкон квартиры на 22-м этаже. На кадрах видно разбитые окна в квартире.

Местные Telegram-каналы пишут, что дрон ударил по дому, принадлежащему к ЖК "Акапулько" в Одессе. Другой дрон попал в многоэтажку ЖК "Омега", утверждают одесские СМИ.

Глава ОГА отметил, что в результате атаки второго беспилотника пострадала квартира на 15-м этаже многоэтажки. В здании поврежден фасад, выбиты окна и уничтожено имущество. Информации о жертвах или раненых из-за российского обстрела на момент публикации не поступало.

Відео дня

Одесские мониторинговые каналы рассказали, что дроны, которые атаковали Одессу вечером 18 декабря, "прилетели" за несколько минут до объявления воздушной тревоги. Все из-за того, что россияне запускают их на низкой высоте, из-за чего радары не могут зафиксировать вовремя вражеские цели.

На момент публикации в Одесской области снова объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов. Местные паблики пишут о взрывах.

Напомним, 18 декабря россияне атаковали Одесскую область дронами: попали по гражданскому автомобилю, из-за чего погибла мать, трое детей получили ранения.

Также 18 декабря российская армия разбила два моста в Одесской области: Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, какова цель новых ударов РФ.