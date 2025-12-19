Из-за атаки россиян часть Одессы оказалась без воды, света и тепла: какая ситуация в городе

Около полуночи 18 декабря россияне в очередной раз атаковали Одессу беспилотниками, из-за чего в части города пропал свет, а также отсутствуют водоснабжение и тепло.

В результате атаки ВС РФ в Одессе поврежден объект критической инфраструктуры, также из-за обстрела повреждены жилые дома. О последствиях обстрела сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Чиновник рассказал, что жилые дома в густозаселенном районе Одессы пострадали в результате ударной волны. На момент публикации известно о по меньшей мере одном раненом человеке, который находится в состоянии средней степени тяжести в больнице.

На месте работают оперативные службы. Пока неизвестно, когда в жилье одесситов вернется свет, вода и тепло.

Лысак также напомнил, что в Одессе в связи с российскими обстрелами продолжают круглосуточно работать городские "Пункты несокрушимости".

Відео дня

Взрывы в Одессе: что известно об атаке

Россияне в очередной раз атаковали Одессу беспилотниками поздно вечером 18 декабря. Мониторинговые каналы около 23:00 часов предупредили, что в направлении города двигались около 8 вражеских дронов.

Вскоре в Одесском районе прогремели взрывы, сообщили местные Telegram-каналы.

В местных пабликах сообщили, что после взрывов над одним из районов Одессы было видно зарево в небе. Также у части жителей начались перебои со светом.

Другие последствия очередной атаки россиян на Одессу уточняются.

Напомним, перед этим россияне 18 декабря ударили по Одессе дронами: один из вражеских беспилотников влетел в квартиру на 22 этаже многоэтажки.

Также 18 декабря ВС РФ разбили два моста в Одесской области: Сергей "Флеш" объяснил, что задумали россияне.