На Житомирщине во время воздушной тревоги объявили радиационную опасность: что известно

В ночь на 22 декабря в Житомирской области во время воздушной тревоги прозвучала сирена о радиационной угрозе.

В это время россияне атаковали Украину ударными дронами: БпЛА в частности были зафиксированы на Житомирщине. Об угрозе для региона предупреждали Воздушные силы.

Предупреждение о радиационной угрозе объявили для Житомирского района Житомирской области, как свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог в Украине. Сирена об опасности прозвучала в 00:54 часов, а через минуту, в 00:55, был объявлен отбой радиационной угрозы.

Скриншот | предупреждение о радиационной опасности на Житомирщине

Перед этим мониторинговые каналы писали об одном вражеском "Шахеде" в Житомирской области, в районе города Коростень.

Официально власти пока не комментировали предупреждение. Вероятно, его объявили случайно.

Стоит заметить, что ранее уже случались ложные объявления о радиационной опасности. Так, 11 декабря во время ночной атаки такое предупреждение дали на Полтавщине, однако быстро отменили: власти о радиационных угрозах не сообщали.

Атака "Шахедов" в ночь на 22 декабря

В ночь на 22 декабря россияне запустили по Украине ударные "Шахеды". Как писали Воздушные силы, вражеские дроны фиксировались в Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Житомирской областях, а также в акватории Черного моря.

По состоянию на 01:00 часов военные фиксировали российский БПЛА в районе Киевского водохранилища, который держал западный курс.

Официальной информации о последствиях атаки на момент публикации не поступало.

Напомним, 19 декабря россияне атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области: власти сообщили о большом количестве жертв и пострадавших из-за обстрела.

Также из-за атаки россиян 19 декабря часть Одессы осталась без света, воды и тепла.