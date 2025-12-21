Рух на трасі Одеса-Рені відновили, — поліція

Обмеження руху транспорту на автодорозі М-15 Одеса — Рені в межах населеного пункту Маяки знято в обох напрямках.

Рух відновлено, повідомив перший заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Російські окупанти продовжують тероризувати Одеську область. Минулої доби ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру регіону, написав у соцмережах голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Під удари потрапили об'єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні. Унаслідок обстрілів було зафіксовано загоряння, а також пошкоджено майно. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Рух на трасі Одеса-Рені: що відомо

Проїзд ділянкою траси Одеса-Рені через населений пункт Маяки було перекрито з 18 грудня у зв'язку з масованими обстрілами ЗС РФ мосту через річку Дністер.

Відео дня

Через це на КПП утворилися величезні черги з автобусів, фур та авто. Прикордонники оприлюднили альтернативні шляхи об'їзду, через що для пасажирів і вантажівок час у дорозі зріс у рази.

Для українців, які не змогли потрапити в Одеську область із Молдови через обстріли, у населеному пункті Паланка розгорнули мобільний табір.

Через безперервні обстріли заходу Одеської області "Укрпошта" і "Нова Пошта" попередили про затримку доставки. Водночас в "Укрпошті" запевнили, що всі пенсії та виплати надходитимуть вчасно.

Після перекриття руху на трасі М-15 Одеса — Рені в районі села Маяки місцеві власники човнів організували бізнес на перевезеннях через річку. Серед них виявився і колишній голова Білгород-Дністровської райради Григорій Мельниченко, у якого власний будинок відпочинку в Маяках.

За інформацією журналістів, він брав 10 тисяч гривень за чотири місця в моторному човні.

Як вважає волонтер і активіст Сергій Стерненко, головна мета цих ударів — влаштувати гуманітарну катастрофу, оскільки знищення мостів спричинить проблеми для експорту до Румунії та імпорту з неї. Те саме стосується й обстрілів енергетики.

"Вони намагаються відрізати таким чином від транспортних комунікацій усю західну частину Одеської області. А це вихід до логістики на Дунаї", — констатує зі свого боку експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".