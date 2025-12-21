Движение на трассе Одесса-Рени восстановили, – полиция

Ограничения движения транспорта на автодороге М-15 Одесса – Рени в пределах населенного пункта Маяки сняты в обоих направлениях.

Движение восстановлено, сообщил первый заместитель департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Российские оккупанты продолжают терроризировать Одесскую область. За прошедшие сутки враг снова массированно атаковал гражданскую инфраструктуру региона, написал в соцсетях глава областной военной администрации Олег Кипер.

Под удары попали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге. В результате обстрелов было зафиксировано возгорание, а также повреждено имущество. К счастью, обошлось без пострадавших.

Движение на трассе Одесса-Рени: что известно

Проезд по участку трассы Одесса-Рени через населенный пункт Маяки был перекрыт с 18 декабря в связи с массированными обстрелами ВС РФ моста через реку Днестр.

Из-за этого на КПП образовались огромные очереди из автобусов, фур и авто. Пограничники обнародовали альтернативные пути объезда, из-за чего для пассажиров и грузовиков время в пути выросло в разы.

Для украинцев, которые не смогли попасть в Одесскую область из Молдовы из-за обстрелов, в населенном пункте Паланка развернули мобильный лагерь.

Из-за непрекращающихся обстрелов запада Одесской области "Укрпошта" и "Новая Пошта" предупредили о задержке доставки. При этом в "Укрпоште" заверили, что все пенсии и выплаты будут приходить вовремя.

После перекрытия движения на трассе М-15 Одесса — Рени в районе села Маяки местные владельцы лодок организовали бизнес на перевозках через реку. Среди них оказался и бывший председатель Белгород-Днестровского райсовета Григорий Мельниченко, у которого собственный дом отдыха в Маяках.

По информации журналистов, он брал 10 тысяч гривен за четыре места в моторной лодке.

Как считает волонтер и активист Сергей Стерненко, главная цель этих ударов – устроить гуманитарную катастрофу, поскольку уничтожение мостов повлечет проблемы для экспорта в Румынию и импорта из нее. То же касается и обстрелов энергетики.

"Они пытаются отрезать таким образом от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области. А это выход к логистике на Дунае", – констатирует в свою очередь эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".