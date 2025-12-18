В Одесской области зреет гуманитарная катастрофа: Стерненко призвал ликвидировать ПМР
Если россиянам удастся уничтожить мосты в Затоке и Маяках, то Одесса и регион окажутся перед гуманитарной катастрофой.
Уничтожение двух ключевых мостов повлечет проблемы для экспорта в Румынию и импорта из нее, уверен украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко.
По его словам, ничего необычного в этих атаках нет, поскольку оккупанты пытаются отрезать половину области.
"Удивительно, что россияне не начали этого делать раньше. Если россияне это реализуют, регион испытывает гуманитарную катастрофу. Для этого же враг и атакует энергетику региона", – рассуждает он.
Как решить проблему
Стерненко считает, что решение логистической проблемы возможно через сотрудничество с Молдовой. Также необходимо усилить противовоздушную оборону, чтобы уничтожать дроны.
Однако главной проблемой он называет так называемую "Приднестровскую республику", которая находится недалеко от поселка Маяки. Ее ликвидация и станет ответом Украины на постоянный террор, уверен автор поста.
"Это можно сделать и без общевойсковой операции. Демилитаризацию и блокаду логистики можно организовать без введения военного контингента. Средства есть. Готовы поставлять. Россияне хотят атаковать наш юг? Мы должны лишить их боевых возможностей в этом направлении. Тирасполь должен быть изолирован. Это вопрос нашей национальной безопасности", – подчеркнул волонтер.
В свою очередь военнослужащий и специалист по радиоэлектронике Сергей "Флеш" Бескрестнов уверен, что Россия, уничтожая ключевые мосты, хочет отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области, сделав невозможным выход к логистике на Дунае.
ВС РФ атаковали мост в Затоке 14 декабря, нанеся по нему десятки ударов, а сегодня, 18 декабря, ударила по мосту в Маяках. В результате последней атаки погибла женщина, которая была за рулем авто на мосту. Трое ее детей, которые находились вместе с ней в авто, госпитализированы.
Из-за российских атак перекрыто движение по трассе Одесса-Рени в районе Маяков.
Напомним, в Одессе люди второй раз за день устроили акцию протеста против длительного отсутствия света, перекрыв улицу.