В Одесской области зреет гуманитарная катастрофа: Стерненко призвал ликвидировать ПМР

Если россиянам удастся уничтожить мосты в Затоке и Маяках, то Одесса и регион окажутся перед гуманитарной катастрофой.

Уничтожение двух ключевых мостов повлечет проблемы для экспорта в Румынию и импорта из нее, уверен украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко.

По его словам, ничего необычного в этих атаках нет, поскольку оккупанты пытаются отрезать половину области.

"Удивительно, что россияне не начали этого делать раньше. Если россияне это реализуют, регион испытывает гуманитарную катастрофу. Для этого же враг и атакует энергетику региона", – рассуждает он.

Как решить проблему

Стерненко считает, что решение логистической проблемы возможно через сотрудничество с Молдовой. Также необходимо усилить противовоздушную оборону, чтобы уничтожать дроны.

Відео дня

Однако главной проблемой он называет так называемую "Приднестровскую республику", которая находится недалеко от поселка Маяки. Ее ликвидация и станет ответом Украины на постоянный террор, уверен автор поста.

"Это можно сделать и без общевойсковой операции. Демилитаризацию и блокаду логистики можно организовать без введения военного контингента. Средства есть. Готовы поставлять. Россияне хотят атаковать наш юг? Мы должны лишить их боевых возможностей в этом направлении. Тирасполь должен быть изолирован. Это вопрос нашей национальной безопасности", – подчеркнул волонтер.

В свою очередь военнослужащий и специалист по радиоэлектронике Сергей "Флеш" Бескрестнов уверен, что Россия, уничтожая ключевые мосты, хочет отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области, сделав невозможным выход к логистике на Дунае.

ВС РФ атаковали мост в Затоке 14 декабря, нанеся по нему десятки ударов, а сегодня, 18 декабря, ударила по мосту в Маяках. В результате последней атаки погибла женщина, которая была за рулем авто на мосту. Трое ее детей, которые находились вместе с ней в авто, госпитализированы.

Из-за российских атак перекрыто движение по трассе Одесса-Рени в районе Маяков.

Напомним, в Одессе люди второй раз за день устроили акцию протеста против длительного отсутствия света, перекрыв улицу.