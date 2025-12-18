В Одеській області зріє гуманітарна катастрофа: Стерненко закликав ліквідувати ПМР

Якщо росіянам вдасться знищити мости в Затоці та Маяках, то Одеса і регіон опиняться перед гуманітарною катастрофою.

Знищення двох ключових мостів спричинить проблеми для експорту в Румунію та імпорту з неї, упевнений український волонтер і блогер Сергій Стерненко.

За його словами, нічого незвичайного в цих атаках немає, оскільки окупанти намагаються відрізати половину області.

"Дивно, що росіяни не почали цього робити раніше. Якщо росіяни це реалізують, регіон відчуває гуманітарну катастрофу. Для цього ж ворог і атакує енергетику регіону", — міркує він.

Як вирішити проблему

Стерненко вважає, що вирішення логістичної проблеми можливе через співпрацю з Молдовою. Також необхідно посилити протиповітряну оборону, щоб знищувати дрони.

Однак головною проблемою він називає так звану "Придністровську республіку", що розташована недалеко від селища Маяки. Її ліквідація і стане відповіддю України на постійний терор, упевнений автор поста.

"Це можна зробити і без загальновійськової операції. Демілітаризацію і блокаду логістики можна організувати без введення військового контингенту. Кошти є. Готові постачати. Росіяни хочуть атакувати наш південь? Ми повинні позбавити їх бойових можливостей у цьому напрямку. Тирасполь має бути ізольований. Це питання нашої національної безпеки", — наголосив волонтер.

Зі свого боку військовослужбовець і фахівець із радіоелектроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов упевнений, що Росія, знищуючи ключові мости, хоче відрізати від транспортних комунікацій усю західну частину Одеської області, унеможлививши вихід до логістики на Дунаї.

ЗС РФ атакували міст у Затоці 14 грудня, завдавши по ньому десятки ударів, а сьогодні, 18 грудня, вдарили по мосту в Маяках. Унаслідок останньої атаки загинула жінка, яка була за кермом авто на мосту. Троє її дітей, які перебували разом із нею в авто, госпіталізовані.

Через російські атаки перекрито рух трасою Одеса-Рені в районі Маяків.

Нагадаємо, в Одесі люди вдруге за день влаштували акцію протесту проти тривалої відсутності світла, перекривши вулицю.