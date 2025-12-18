Одесити влаштували новий протест через відсутність світла: сталися бійки

Одесити, які вже кілька діб сидять без світла, вдруге за день перекрили дорогу в місті з вимогою повернути електрику в їхні будинки.

Цього разу акцію влаштували жителі новобудови "Нова Аркадія", у яких немає світла вже сім днів, перекривши Генуезьку вулицю, через що утворився величезний затор, пише "Думская".

Як розповіли очевидці журналістам, між автомобілістами та учасниками протесту спалахнули бійки, а одна з машин наїхала людині на ногу.

За словами одного з водіїв, який намагався проїхати крізь натовп, він категорично проти подібних заходів, і нарікає, що йому залишилося 200 метрів до будинку, але йому не дають туди дістатися. Одесит каже, що дуже багато чоловіків забрали на війну, через що не вистачає електриків. А після того, як ракети летять на такі серйозні об'єкти, очікувати, що це буде відремонтовано швидко, — нереально.

Відео дня

"Розуміти теж треба. Це неправильно все. Вони (протестувальники, — прим. ред.) роблять людям зло ще більше, ніж ті рашисти", — заявив він.

За інформацією голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, ситуація в Одесі залишається складною, але критична інфраструктура вся заживлена.

"Аварійні бригади працюють цілодобово. Світло повертають поступово, за тимчасовими схемами. Місто забезпечене необхідними ресурсами: будівельними матеріалами, пальним, медикаментами. Школи та дитячі садки працюють. Електротранспорт перебуває в депо. Замість нього за маршрутами курсують багатосекційні гуманітарні автобуси, а також збільшено кількість автобусів приватних перевізників", — написав він у соцмережах.

Нагадаємо, сьогодні ж в Одесі люди заблокували рух транспорту на проспекті Князя Володимира Великого (раніше Добровольського). Вони вимагали повернути світло в їхні будинки.

Серйозні проблеми з електропостачанням в Одесі та області після масштабної атаки ЗС РФ 13 грудня. У регіоні були введені аварійні відключення світла.

15 грудня в Міністерстві енергетики України доповіли, що за вихідні вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів на Одещині, проте понад 430 тисяч абонентів залишалися без світла.