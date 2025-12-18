Одесситы устроили новый протест из-за отсутствия света: произошли потасовки

Одесситы, которые уже несколько суток сидят без света, второй раз за день перекрыли дорогу в городе с требованием вернуть электричество в их дома.

В этот раз акцию устроили жители новостройки "Новая Аркадия", у которых нет света уже семь дней, перекрыв Генуэзскую улицу, из-за чего образовалась огромная пробка, пишет "Думская".

Как рассказали очевидцы журналистам, между автомобилистами и участниками протеста вспыхнули потасовки, а одна из машин наехала человеку на ногу.

По словам одного из водителей, который пытался проехать сквозь толпу, он категорически против подобных мер, и сетует, что ему осталось 200 метров до дома, но ему не дают туда добраться. Одессит говорит, что очень много мужчин забрали на войну, из-за чего не хватает электриков. А после того, как ракеты летят на такие серьезные объекты, ожидать, что это будет отремонтировано быстро, – нереально.

Відео дня

"Понимать тоже надо. Это неправильно все. Они (протестующие, – прим. ред.) делают людям зло еще больше, чем те рашисты", – заявил он.

По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, ситуация в Одессе остается сложной, но критическая инфраструктура вся заживлена.

"Аварийные бригады работают круглосуточно. Свет возвращают постепенно, по временным схемам. Город снабжен необходимыми ресурсами: строительными материалами, горючим, медикаментами. Школы и детские сады работают. Электротранспорт находится в депо. Вместо него по маршрутам курсируют многосекционные гуманитарные автобусы, а также увеличено количество автобусов частных перевозчиков", – написал он в соцсетях.

Напомним, сегодня же в Одессе люди заблокировали движение транспорта на проспекте Князя Владимира Великого (ранее Добровольского). Они требовали вернуть свет в их дома.

Серьезные проблемы с электроснабжением в Одессе и области после масштабной атаки ВС РФ 13 декабря. В регионе были введены аварийные отключения света.

15 декабря в Министерстве энергетики Украины доложили, что за выходные удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей в Одесской области, однако более 430 тысяч абонентов оставались без света.