ВС РФ разбили два моста в Одесской области: "Флеш" назвал цель ударов

Российские оккупанты после энергетики взялись выбивать в Одесской области транспортную инфраструктуру.

14 декабря ВС РФ атаковали мост в Затоке почти 40 "Шахедами", из которых около 20 попали в цель, а 18 декабря начали бить по мосту в Маяках, пишет военнослужащий и специалист по радиоэлектронике Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Они пытаются отрезать таким образом от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области. А это выход к логистике на Дунае", – констатирует он.

Бескрестнов уверяет, что в таком случает будут организовывать паромные переправы, однако проблема в том, что они уязвимы для "Шахедов".

"Кстати, я думаю, что в этом точном ударе по мосту без онлайн-управления "Шахедом" дело не обошлось", – добавил эксперт.

Відео дня

По информации молдавской пограничной полиции, удар по мосту через Днестр в Маяках был нанесен коло 16:00. Момент удара зафиксировали камеры, и как видно на кадрах, он был очень точным.

Из-за атаки ВС РФ по транспортной инфраструктуре перекрыто движение на трассе Одесса-Рени, единственной крупной дороге для выезда из Одессы в сторону юга области, а также в направлении Молдовы и Румынии.

Со стороны Молдовы приостановлена работа двух КПП – Паланка и Тудора-Староказачье. Теперь, после перекрытия трассы Одесса-Рени, путь от Паланки до Одесской области занимает 11,5 часов.

Путь в дороге от КПП Паланки до Одесской области существенно возрос Фото: Думская

Напомним, 18 декабря российский беспилотник атаковал гражданское авто на мосту в Одесском районе. В результате удара погибла женщина, сидевшая за рулем, а трое ее детей госпитализированы.

Также сообщалось, что 17 декабря в Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня, поскольку люди оказались без света более чем на 3 суток.