ЗС РФ розбили два мости в Одеській області: "Флеш" назвав мету ударів

Російські окупанти після енергетики взялися вибивати в Одеській області транспортну інфраструктуру.

14 грудня ЗС РФ атакували міст у Затоці майже 40 "Шахедами", з яких близько 20 влучили в ціль, а 18 грудня почали гатити по мосту в Маяках, пише військовослужбовець і фахівець із радіоелектроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Вони намагаються відрізати таким чином від транспортних комунікацій усю західну частину Одеської області. А це вихід до логістики на Дунаї", — констатує він.

Бескрестнов запевняє, що в такому випадку будуть організовувати поромні переправи, однак проблема в тому, що вони вразливі для "Шахедів".

"До речі, я думаю, що в цьому точному ударі по мосту без онлайн-управління "Шахедом" справа не обійшлася", — додав експерт.

Відео дня

За інформацією молдавської прикордонної поліції, удару по мосту через Дністер у Маяках було завдано коло 16:00. Момент удару зафіксували камери, і як видно на кадрах, він був дуже точним.

Через атаку ЗС РФ по транспортній інфраструктурі перекрито рух на трасі Одеса-Рені, єдиній великій дорозі для виїзду з Одеси в бік півдня області, а також у напрямку Молдови та Румунії.

З боку Молдови припинено роботу двох КПП — Паланка і Тудора-Старокозаче. Тепер, після перекриття траси Одеса-Рені, шлях від Паланки до Одеської області займає 11,5 годин.

Шлях у дорозі від КПП Паланки до Одеської області суттєво зріс Фото: Думская

Нагадаємо, 18 грудня російський безпілотник атакував цивільне авто на мосту в Одеському районі. Унаслідок удару загинула жінка, яка сиділа за кермом, а троє її дітей госпіталізовані.

Також повідомлялося, що 17 грудня в Одеській області оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня, оскільки люди опинилися без світла більш ніж на 3 доби.