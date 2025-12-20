Несколько тысяч за переправу: экс-чиновник в Одесской области организовал "бизнес" на фоне перекрытия моста в Маяках

После перекрытия движения на трассе М-15 Одесса — Рени в районе села Маяки местные владельцы лодок организовали бизнес на перевозках водой: среди них — бывший председатель Белгород-Днестровского райсовета Григорий Мельниченко.

Экс-чиновник стал одним из тех, кто предлагает услугу перевозки пассажиров в обход перекрытого участка. Об этом сообщило местное издание "Бессарабия INFORM".

Журналисты выяснили, что после перекрытия моста в Маяках в соцсетях начали рекламировать услуги по перевозке людей на моторных лодках от села Маяк до Белгорода-Днестровского и в обратном направлении. Корреспонденты местного медиа позвонили по номеру, указанному в одном из объявлений в сети, и узнали, что там предлагают 3,2 тысячи гривен за одно место во время переправы в лодке.

"Сам Григорий Викторович во время телефонного общения без колебаний указал совсем другую стоимость перевозок — 10 тысяч гривен за четыре места в моторной лодке", — рассказали в СМИ.

Скриншот | объявления о перевозке в обход перекрытого участка в Маяках

Экс-чиновник заверил журналистов, что из Маяков до Белгород-Днестровского лодка довезет желающих примерно за час.

"Во время поездки владельцы лодок для безопасности пассажиров выключают мобильные телефоны", — пишет медиа.

Известно, что сам Мельниченко имеет собственный дом отдыха в Маяках.

О "бизнесе" на перекрытии моста в Маяках писало также издание "Суспільне Одеса". Журналистам подтвердил информацию о перевозке один из неназванных владельцев лодок. Им озвучили цену в 3,5 тысячи гривен за одного человека за переправу на лодке из Маяков в Белгород-Днестровский.

