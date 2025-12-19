Коллапс на границе: что происходит на КПП в Одесской области

Удары ВС РФ по мосту в Маяках Одесской области спровоцировали транспортный коллапс. На пограничных пунктах возникли огромные очереди, а грузовой и пассажирский транспорт перенаправляют по другим маршрутам.

Что происходит в Одесской области, разбирался Фокус.

Ограничение движения по трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе

С 18 декабря движение на трассе Одесса-Рени в районе села Маяки было перекрыто из-за постоянных обстрелов транспортной инфраструктуры, в частности, моста через Днестр. Обстрелы и повреждения мостов вызвали трудности для пересечения границы на ряде пунктов пропуска в Одесской области, а время в пути выросло в разы. Пограничники сегодня обнародовали альтернативные пути объезда.

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что из-за этого нет возможности доехать в пункты пропуска "Паланка – Маяки – Удобное", "Рени – Джурджулешты", "Тютюн – Мирное", "Виноградовка – Вулканешты", "Малоярославец – Чадыр-Лунга 1", "Серп Чадыр-Лунга", "Староказаческое – Тудора", "Орловка – Исакча".

Грузовикам, которые планировали пересечение границы через пункты пропуска в Одесской области и перенаправляются на альтернативные пункты, необходимо внести изменения в таможенную декларацию относительно пункта пропуска и зарегистрироваться в очереди на необходимый пункт пропуска.

Полицейские перенаправляют движение грузового транспорта Фото: Нацполиция Украины

Как пишет паблик "Одесса.INFO", люди не могут попасть в Одессу, а возле мостов из-за атак ВС РФ повреждена инфраструктура. Огромные очереди образовались в пункте пропуска "Старокозачье".

"На Старокозачьем все стоит, не удается пройти пешком, говорят, что после обстрелов все разрушено. На риск предлагают бежать через мост, но могут не пропустить, поэтому рассматривают объезд через Каменец-Подольский с задержкой на 3-4 дня", – говорится в публикации.

На украинско-молдавской границе образовались очереди Фото: Соцсети

Людям предлагают за 10 тысяч гривен переправить их через Днестр, собирая в группы.

"На границе с Молдовой ужесточен контроль. Рекомендуется выбирать пункты пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыгу" и "Сокиряне". На КПП "Могилев-Подольский- Отач" увеличился транспортный поток", – пишут на канале.

Информация о 10 тысячах гривен за переправу разозлила рядовых пользователей, о чем они высказались под постом.

Мобильные пункты для украинцев на границе с Молдовой

Для украинцев, которые не смогли попасть в Одесскую область из Молдовы из-за обстрелов, в населенном пункте Паланка развернули мобильный лагерь.

Эта мера была принята для обеспечения безопасности людей, ожидающих возобновления пересечения границы на пути из Молдовы через государственные пограничные пункты пропуска Паланка и Тудора. Их обеспечили едой и горячими напитками, а семьям с детьми рекомендовали принимать размещение в помещениях с кроватями, чтобы обеспечить минимальные условия комфорта на время ожидания.

Мобильный пункт на КПП Паланка Фото: Из открытых источников

Работа пограничных переходов Паланка-Маяки-Удобное и Тудора-Староказачье была приостановлена ​​после того, как беспилотники с взрывчаткой поразили мост через реку Днестр, расположенный в окрестностях Маяки-Удобное, на территории Украины.

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, пункты пропуска на украинско-молдавской границе не останавливали регистрацию граждан и транспорта. Однако попасть вглубь страны со стороны Бессарабии пока невозможно, поскольку поврежденный участок является единственным маршрутом в этом направлении.

"Из-за удара и ограниченности движения мы вместе с полицией информируем водителей о ситуации и предлагаем альтернативные маршруты, в частности через Винницкую область. Проблема затронула пункты пропуска Паланка, Старокозачье, Рени и Орловка", — отметил Демченко в комментарии "Думской".

Задержка посылок

Из-за непрекращающихся обстрелов запада Одесской области "Укрпошта" и "Новая Пошта" предупредили о задержке доставки. При этом в "Укрпоште" заверили, что все пенсии и выплаты будут приходить вовремя.

Зачем ВС РФ бьют по мостам в Затоке и Маяках

По мнению волонтера и активиста Сергея Стерненко, главная цель этих ударов – устроить гуманитарную катастрофу, поскольку уничтожение мостов повлечет проблемы для экспорта в Румынию и импорта из нее. То же касается и обстрелов энергетики.

"Они пытаются отрезать таким образом от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области. А это выход к логистике на Дунае", – констатирует в свою очередь эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".

Однако не мостами едиными. Как заметил тот же Бескрестнов, оккупанты 19 декабря ударили по Маякам кассетной баллистикой. Эта атака нацелена на мирных жителей, которые, попытавшись прорваться через поврежденный мост, могут подорваться на опасных элементах.

На момент написания материала стало известно о пуске баллистики с Крыма, которая летела на Маяки.

Вчера во время атаки "Шахеда" на мосту находился автомобиль, за рулем которого была женщина с тремя детьми. От полученных ранений она скончалась, а все несовершеннолетние пассажиры доставлены в больницу.

По словам очевидцев, удары кассетными ракетами или повторные атаки дронами нацелены не только на мост, но и на волонтеров, спасателей правоохранителей и мирных жителей, которые находятся возле него. Также они могут "охотиться" на мобильные огневые группы.

Что говорят власти

Голова Одесской областной военной администрации Олег Кипер завил, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий прилетов по мосту и обеспечению альтернативных маршрутов движения транспорта.

"Уже проведены совещания с руководителями общин и РГА, которые должны предоставить людям необходимую информацию о движении и дополнительных вариантах", – написал он.

Чиновник также попросил не распространять никакой информации о последствиях ударов по инфраструктуре, процессе ликвидации разрушений, а также альтернативных маршрутах передвижения людей и транспорта во избежание повторных атак.

"Помощь нашим людям будет оказываться при любых обстоятельствах", – подчеркнул он.

Напомним, одесситы протестуют против отключений света, перекрывая улицы.

Также сообщалось, что в Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.