Из-за обстрелов возможны задержки: почтовые операторы обратились к жителям Одесской области

Из-за масштабных обстрелов Одесской области возможны задержки с доставкой посылок.

Пенсии и другие выплаты доставляются своевременно, заявили в "Укрпоште".

"Отметим, что отделения Укрпошты в Одесской области работают в штатном режиме. Прием отправлений осуществляется без изменений. Сроки доставки и выдача грузов будут зависеть от фактического времени прибытия автомобилей Укрпошты", – подчеркнули в компании.

С аналогичным предупреждением выступила и "Нова Пошта".

"Друзья, из-за временных трудностей с транспортировкой отправлений в западную часть Одесской области возможны задержки в доставке. Мы делаем все возможное, чтобы доставить ваши посылки как можно быстрее, следите за обновлениями в приложении. Спасибо за понимание", – говорится в заявлении почтового оператора.

Из-за постоянных обстрелов в Одесской области временно перекрыта трасса Одесса-Рени, что усложнило движение в регионе.

Более того, сегодня Россия ударила по мосту в Маяках кассетной баллистикой, чтобы травмировать как можно больше людей, которые стоят по обе стороны Днестра в ожидании проезда.

Украинские активисты и аналитики, говоря об ударах ВС РФ по мостах в Маяках и Затоке, обратили внимание на возможную цель РФ — отрезать западную часть области, поскольку перебиваются все сухопутные пути на ту сторону Днестровского лимана.

Волонтер и активист Сергей Стерненко уверен, что Россия намерена устроить "гуманитарную катастрофу" в районах по ту сторону Лимана. Кроме того, срывается логистика товаров в Румынию. Для решения проблемы с энергоснабжением Стерненко предлагает обратиться к Молдове и, кроме всего, "ликвидировать т. н. "Приднестровскую республику, которую следует "демилитаризовать и заблокировать".

Напомним, из-за атаки россиян около полуночи 18 декабря часть Одессы оказалась без воды, света и тепла.

Также сообщалось, что один из вражеских беспилотников влетел в квартиру на 22-м этаже многоквартирного дома.