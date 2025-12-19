"Флэш" объяснил, зачем ВС РФ ударили по мосту в Маяках кассетной баллистикой (видео)

Российские оккупанты продолжают уничтожать мост в Маяках Одесской области, чтобы отрезать сообщение с Молдовой и Румынией и создать людям еще больше проблем.

Ночью по мосту прилетели около 10 "Шахедов", еще пять – на протяжении дня, а также 19 декабря по мосту ударили баллистической ракетой, пишет украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он опубликовал пост с видео, где указал, что заряд был кассетный. По его словам, расчет российских военных понятен:

"Кассета не повредит мост, кассета убьет мирных людей вокруг моста в очереди".

В комментариях пользователи предполагают, что ВС РФ таким образом хотят поразить мобильные огневые группы или волонтеров.

"По волонтерам, через 10 часов приходят волонтеры, разные неравнодушные люди разгребают завалы после атак. Но у россиян схема такова: шахедами попасть в цель, подождать 10-30мин, когда приедут скорая, полиция, пожарные – ударить по ним баллистикой, а через 4-5 часов еще раз баллистикой по волонтерам и прохожим", – пишут под постом.

Буквально накануне во время удара по мосту ехала в автомобиле женщина с тремя детьми. В результате атаки "Шахеда" она получила тяжелые ранения грудной клетки и брюшной полости, из-за которых скончалась. Ее дети госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Напомним, из-за постоянных атак на транспортную инфраструктуру вблизи села Маяки временно приостановлено движение по трассе Одесса — Рени. Это уже вызвало трудности для пересечения границы на ряде пунктов пропуска в Одесской области.

Также сообщалось, зачем ВС РФ массово бомбардируют один район Одесской области.