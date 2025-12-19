"Флеш" пояснив, навіщо ЗС РФ вдарили по мосту в Маяках касетною балістикою (відео)

Російські окупанти продовжують знищувати міст у Маяках Одеської області, щоб відрізати сполучення з Молдовою та Румунією і створити людям ще більше проблем.

Уночі по мосту прилетіло близько 10 "Шахедів", ще п'ять — протягом дня, а також 19 грудня по мосту вдарили балістичною ракетою, пише український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Він опублікував пост із відео, де вказав, що заряд був касетний. За його словами, розрахунок російських військових зрозумілий:

"Касета не пошкодить міст, касета вб'є мирних людей навколо мосту в черзі".

У коментарях користувачі припускають, що ЗС РФ у такий спосіб хочуть вразити мобільні вогневі групи або волонтерів.

"Щодо волонтерів, через 10 годин приходять волонтери, різні небайдужі люди розгрібають завали після атак. Але в росіян схема така: шахедами влучити в ціль, почекати 10-30хв, коли приїдуть швидка, поліція, пожежники — вдарити по них балістикою, а за 4-5 годин ще раз балістикою по волонтерах і перехожих", — пишуть під постом.

Відео дня

Буквально напередодні під час удару по мосту їхала в автомобілі жінка з трьома дітьми. Унаслідок атаки "Шахеда" вона дістала важкі поранення грудної клітки та черевної порожнини, через які померла. Її дітей госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, через постійні атаки на транспортну інфраструктуру поблизу села Маяки тимчасово призупинено рух трасою Одеса — Рені. Це вже спричинило труднощі для перетину кордону на низці пунктів пропуску в Одеській області.

Також повідомлялося, навіщо ЗС РФ масово бомбардують один район Одеської області.